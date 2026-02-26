Ceni explica eliminação do Bahia na Libertadores: 'Pagamos caro'
Esquadrão foi superado pelo O'Higgins nos pênaltis
Depois de vencer por 2 a 1 no tempo normal, o Bahia perdeu para o O'Higgins nos pênaltis e caiu na segunda fase preliminar da Copa Libertadores. O técnico Rogério Ceni falou sobre a eliminação no torneio.
— Criamos uma condição boa do jogo, fizemos o 2 a 0 e infelizmente proporcionamos o gol do adversário. Tivemos muitas jogadas em que só faltou empurrar a bola, mas não fizemos o suficiente para sair com o resultado no tempo normal - contou.
— Sabíamos que precisávamos marcar o terceiro gol, ter cuidado com os cartões. Gente, acontece… Perdemos a bola e culminou no gol. Tivemos volume para decidir no 1º tempo. A gente cria bastante, mas faz poucos gols diante das jogadas que cria. Pagamos caro - explicou o comandante.
O Bahia abriu 2 a 0 ainda no 1º tempo, com dois gols de Willian José, mas o O'Higgins igualou o agregado na etapa final. O Tricolor, apesar de ter maior posse de bola, não conseguia levar perigo em suas chegadas.
Dell e Everton Ribeiro desperdiçaram seus pênaltis, selando o 4 a 3 para os chilenos. O adversário do O'Higgins será o classificado de Tolima-COL x Deportivo Táchira-VEN.
Próximo jogo do Bahia
O Bahia voltará a campo no próximo sábado (28), contra a Juazeirense, em jogo único pela semifinal do Campeonato Baiano. A bola rola na Arena Fonte Nova a partir das 17h (de Brasília).
