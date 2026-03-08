Flamengo busca título do Carioca para Leonardo Jardim 'começar com o pé direito'
Rubro-Negro enfrenta o Fluminense neste domingo (8) pela final da competição estadual
O clássico entre Flamengo e Fluminense deste domingo (8) ganha contornos ainda mais importantes do que uma simples final do Campeonato Carioca. Para o Rubro-Negro, a decisão pode marcar o início ideal da era de Leonardo Jardim no comando da equipe.
A partida acontece em meio a um cenário de mudanças no clube. A saída de Filipe Luís do comando técnico ainda repercute entre jogadores e torcedores, e o elenco admite que o momento de transição foi sentido internamente.
Durante a coletiva de imprensa que antecede a decisão, o volante Jorginho reconheceu o impacto da mudança no comando técnico.
- Obviamente, todo o grupo tinha um carinho grande pelo Filipe e admiração pelo trabalho dele, sentimos todos, essa é uma realidade. E recebemos a notícia como vocês. E, obviamente, a gente também sente responsabilidade.
Fla-Flu tem histórico de equilíbrio
Nos últimos anos, Flamengo e Fluminense transformaram as finais do Campeonato Carioca em um duelo quase constante. Desde 2020, as equipes decidiram o título diversas vezes, refletindo a rivalidade intensa entre os clubes.
Nesse recorte, o Rubro-Negro levou vantagem com três conquistas: 2020, 2021 e 2025. O Fluminense respondeu com os títulos de 2022 e 2023. Em 2024, o Rubro-Negro voltou a erguer o troféu, mas diante do Nova Iguaçu, após eliminar o Tricolor na semifinal.
O equilíbrio também aparece nos confrontos recentes. Nos últimos 10 clássicos, foram quatro vitórias flamenguistas e três tricolores. Ampliando para os 20 jogos anteriores, o clube da Gávea mantém uma pequena vantagem: oito vitórias contra seis do Fluminense, com muitas partidas decididas em detalhes.
Relembre os últimos resultados de Flamengo x Fluminense
- Fluminense 2 x 1 Flamengo - Carioca 2026
- Fluminense 2 x 1 Flamengo - Brasileirão 2025
- Flamengo 1 x 0 Fluminense - Brasileirão 2025
- Flamengo 0 x 0 Fluminense - Carioca 2025 (final)
- Fluminense 1 x 2 Flamengo - Carioca 2025 (final)
- Fluminense 0 x 0 Flamengo - Carioca 2025
