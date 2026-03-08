Vasco pode cair em grupo com campeões da Libertadores na Sul-Americana 2026

A Copa Sul-Americana de 2026 já tem definidos os potes para o sorteio da fase de grupos, e o Vasco pode enfrentar adversários de peso logo na primeira fase da competição continental. O sorteio será realizado no dia 19 de março, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, definindo os oito grupos do torneio.

Ao todo, 32 clubes disputarão a fase de grupos, divididos em oito chaves com quatro equipes cada. A distribuição das equipes nos potes foi feita com base no ranking de clubes da Conmebol de dezembro de 2025.

Vasco no pote 2

O clube carioca aparece no pote 2, ao lado de equipes tradicionais do futebol sul-americano. Isso significa que o Vasco não poderá enfrentar times do mesmo pote, mas poderá cair em grupos com qualquer um dos cabeças de chave.

Além do Vasco, o Red Bull Bragantino também representa o Brasil neste segundo pote.

Em 2025, após ser goleado por 4 a 0 no Equador, o Vasco empatou em 1 a 1 com o Del Valle em São Januário e foi eliminado da Sul-Americana

Potes da Sul-Americana 2026

Pote 1 (cabeças de chave)

River Plate (Argentina) Atlético Mineiro São Paulo Racing Club (Argentina) Grêmio Olimpia (Paraguai) Santos América de Cali (Colômbia)

Pote 2

San Lorenzo (Argentina) Red Bull Bragantino Palestino (Chile) Millonarios (Colômbia) Caracas FC (Venezuela) Vasco da Gama Cienciano (Peru) Tigre (Argentina)

Pote 3

Audax Italiano (Chile) Blooming (Bolívia) Academia Puerto Cabello (Venezuela) Boston River (Uruguai) Montevideo City Torque (Uruguai) Deportivo Cuenca (Equador) Independiente Petrolero (Bolívia) Macará (Equador)

Pote 4

Alianza Atlético (Peru) Barracas Central (Argentina) Deportivo Riestra (Argentina) Deportivo Recoleta (Paraguai) além de quatro clubes eliminados na terceira fase da Libertadores

Na fase de grupos, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas de final, enquanto os segundos colocados disputam um playoff contra os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. Esse sistema aumenta o nível de competitividade já na primeira etapa do torneio.

A final da Sul-Americana 2026 está marcada para 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.