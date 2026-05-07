Vote: quem deve ser o titular do Fluminense, John Kennedy ou Castillo?

O empate do Fluminense com o Independiente Rivadavia, na Argentina, reacendeu uma discussão que vem crescendo nas últimas semanas: afinal, quem merece ser o centroavante titular do time de Luis Zubeldía? Rodrigo Castillo voltou a iniciar uma partida importante, mas os números mostram vantagem clara de John Kennedy na disputa pela posição.

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Artilheiro do Fluminense em 2026, John Kennedy vive cenário diferente do fim da última temporada. Criticado e pressionado por desempenho em 2025, o atacante se reapresentou antes do restante do elenco, ganhou espaço durante a pré-temporada e conseguiu recuperar protagonismo no clube. Hoje, soma 10 gols no ano — o dobro do segundo maior goleador da equipe, Serna, que tem cinco.

Para evitar injustiça na comparação, o recorte mais equilibrado é justamente desde a estreia de Castillo, em Remo x Fluminense. Desde então, os dois tiveram minutagem praticamente idêntica. A comparação favorece John Kennedy.

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Castillo x John Kennedy

Desde a chegada de Castillo:

Castillo: 15 jogos, 7 como titular, 743 minutos, 3 gols John Kennedy: 14 jogos, 8 como titular, 710 minutos, 6 gols

Enquanto JK precisa de apenas 118 minutos para marcar, Castillo necessita de 248 — mais que o dobro.

Os números de produção ofensiva também reforçam a superioridade do camisa 99:

John Kennedy: 1.6 finalização no gol por jogo Castillo: 0.7 finalização no gol por jogo

Além disso, JK perde menos posses de bola e apresenta xG (gols esperados) significativamente superior. Na prática, isso indica que o atacante consegue participar de jogadas mais perigosas e criar situações de maior qualidade perto da área.

John Kennedy : 4.62 xG e 6.4 posses perdidas por jogo

: 4.62 xG e 6.4 posses perdidas por jogo Castillo: 2.53 xG e 7.3 posses perdidas por jogo

Além dos números frios, existe também uma percepção tática que fortalece John Kennedy no momento. O atacante funciona melhor ao lado de Lucho Acosta, principal jogador do Fluminense. Juntos, os dois conseguem trabalhar tabelas curtas e atacar espaços com mais dinâmica. Mesmo ainda apresentando oscilações e erros técnicos, JK tem mostrado participação mais efetiva no funcionamento ofensivo da equipe.

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Castillo oferece características diferentes. O centroavante tem mais imposição física e jogo aéreo, algo valorizado pela comissão técnica de Zubeldía. No entanto, apesar de já ter marcado dois gols de cabeça, o atacante ainda não conseguiu se consolidar como uma ameaça dominante pelo alto, algo que era esperado quando chegou ao clube.

Disputa segue aberta

A tendência é que a concorrência continue intensa nas próximas semanas. Zubeldía gosta da possibilidade de utilizar os dois juntos em determinados contextos, principalmente em jogos que exigem mais presença de área.

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Castillo e John Kennedy comemoram gol do Fluminense contra o Santos (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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