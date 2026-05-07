Fluminense x Operário-PR: informações de ingressos para a partida da Copa do Brasil
As equipes se enfretam pela 5° fase da Copa do Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Operário-PR, válido pela Copa do Brasil. A partida acontece no dia 12 de maio (terça-feira), às 21h30, no Maracanã, e já conta com entradas disponíveis.
Savarino aponta problemas no Fluminense e cobra melhora rápida
Fluminense
Zubeldía explica escolhas no Fluminense e é sincero sobre fase: ‘Vulneráveis’
Fluminense
Torcida do Fluminense manda recado a Zubeldía por derrota para o Internacional
Fora de Campo
📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense
Os check-ins para sócios começaram nesta terça-feira (05/05), às 18h, seguindo a ordem de prioridade dos planos. Já a venda para o público geral será aberta na quinta-feira (07/05), às 10h, enquanto a comercialização nos pontos físicos acontece na véspera da partida.
O setor mais barato disponível é o Leste Superior, com ingressos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). Já o setor Sul custa R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia), enquanto o Oeste tem entradas a R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia).
Para esta partida, o acesso ao estádio será obrigatoriamente feito por biometria facial em todos os setores. O cadastro deve ser realizado previamente na plataforma oficial do clube antes da compra ou do check-in.
Faça o cadastro antecipado da sua biometria em fluminense.bepass.com.br. QUEM AINDA NÃO REALIZOU O CADASTRO DEVERÁ FAZÊ-LO ANTES DO CHECK-IN/COMPRA.
Sócios
Vendas em fluminense.futebolcard.com
Público Geral e resgate de gratuidade
Vendas para torcida do Fluminense: futebolcard.com
Vendas para a torcida visitante: futebolcard.com
Gratuidades para a torcida do Fluminense: gratuidade-fluminense.futebolcard.com
Gratuidades para a torcida visitante: gratuidade-visitante.futebolcard.com
A torcida visitante ficará no setor Norte, com ingressos a R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia). O encerramento das vendas online acontece no dia 12/05 (terça-feira), ao fim do primeiro tempo da partida.
Também será obrigatório apresentar o CPF na compra de qualquer tipo de ingresso, além do cadastro do portador. Em casos de meia-entrada, é necessário apresentar documentação comprobatória, e todos os torcedores deverão ter biometria cadastrada para acesso ao estádio.
VALORES
SETOR SUL
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 22,50
- Arquiba Raiz – R$ 36
- Guerreiro Toda Terra – R$ 54
- Guerreiro – R$ 72
- Inteira – R$ 90
- Meia-entrada – R$ 45
SETOR LESTE INFERIOR
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 15
- Arquiba Raiz - R$ 24
- Guerreiro Toda Terra – R$ 36
- Guerreiro – R$ 48
- Inteira – R$ 60
- Meia-entrada – R$ 30
SETOR LESTE SUPERIOR
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Pacote Jogos - R$ 10
- Guerreiro Toda Terra – R$ 24
- Guerreiro – R$ 32
- Inteira – R$ 40
- Meia-entrada – R$ 20
SETOR OESTE
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 35
- Arquiba Raiz – R$ 56
- Guerreiro Toda Terra – R$ 84
- Guerreiro – 112
- Inteira – R$ 140
- Meia-entrada – R$ 70
SETOR MARACANÃ MAIS
Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas
- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Pacote - Futebol / Pacote Jogos – R$ 700
- Inteira – R$ 700
- Meia-entrada – R$ 387,50
TORCIDA VISITANTE (SETOR NORTE E NÍVEL 2)
- Inteira – R$ 90
- Meia-entrada – R$ 45
Relembre o jogo de ida
Operário-PR e Fluminense ficaram no 0 a 0 no dia 23 de abril (quinta-feira), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. O jogo de volta no Maracanã será no dia 12 de maio.
- Matéria
- Mais Notícias