O Fluminense iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Operário-PR, válido pela Copa do Brasil. A partida acontece no dia 12 de maio (terça-feira), às 21h30, no Maracanã, e já conta com entradas disponíveis.

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Os check-ins para sócios começaram nesta terça-feira (05/05), às 18h, seguindo a ordem de prioridade dos planos. Já a venda para o público geral será aberta na quinta-feira (07/05), às 10h, enquanto a comercialização nos pontos físicos acontece na véspera da partida.

O setor mais barato disponível é o Leste Superior, com ingressos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). Já o setor Sul custa R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia), enquanto o Oeste tem entradas a R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia).

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Para esta partida, o acesso ao estádio será obrigatoriamente feito por biometria facial em todos os setores. O cadastro deve ser realizado previamente na plataforma oficial do clube antes da compra ou do check-in.

Faça o cadastro antecipado da sua biometria em fluminense.bepass.com.br. QUEM AINDA NÃO REALIZOU O CADASTRO DEVERÁ FAZÊ-LO ANTES DO CHECK-IN/COMPRA.

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Sócios

Vendas em fluminense.futebolcard.com

Público Geral e resgate de gratuidade

Vendas para torcida do Fluminense: futebolcard.com

Vendas para a torcida visitante: futebolcard.com

Gratuidades para a torcida do Fluminense: gratuidade-fluminense.futebolcard.com

Gratuidades para a torcida visitante: gratuidade-visitante.futebolcard.com

A torcida visitante ficará no setor Norte, com ingressos a R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia). O encerramento das vendas online acontece no dia 12/05 (terça-feira), ao fim do primeiro tempo da partida.

Também será obrigatório apresentar o CPF na compra de qualquer tipo de ingresso, além do cadastro do portador. Em casos de meia-entrada, é necessário apresentar documentação comprobatória, e todos os torcedores deverão ter biometria cadastrada para acesso ao estádio.

VALORES

SETOR SUL

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 22,50

- Arquiba Raiz – R$ 36

- Guerreiro Toda Terra – R$ 54

- Guerreiro – R$ 72

- Inteira – R$ 90

- Meia-entrada – R$ 45

SETOR LESTE INFERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 15

- Arquiba Raiz - R$ 24

- Guerreiro Toda Terra – R$ 36

- Guerreiro – R$ 48

- Inteira – R$ 60

- Meia-entrada – R$ 30

SETOR LESTE SUPERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Pacote Jogos - R$ 10

- Guerreiro Toda Terra – R$ 24

- Guerreiro – R$ 32

- Inteira – R$ 40

- Meia-entrada – R$ 20

SETOR OESTE

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 35

- Arquiba Raiz – R$ 56

- Guerreiro Toda Terra – R$ 84

- Guerreiro – 112

- Inteira – R$ 140

- Meia-entrada – R$ 70

SETOR MARACANÃ MAIS

Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Pacote - Futebol / Pacote Jogos – R$ 700

- Inteira – R$ 700

- Meia-entrada – R$ 387,50

TORCIDA VISITANTE (SETOR NORTE E NÍVEL 2)

- Inteira – R$ 90

- Meia-entrada – R$ 45

Relembre o jogo de ida

Operário-PR e Fluminense ficaram no 0 a 0 no dia 23 de abril (quinta-feira), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. O jogo de volta no Maracanã será no dia 12 de maio.