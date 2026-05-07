Durcesio Mello anuncia mudanças na gestão financeira da SAF do Botafogo

O diretor-geral da SAF do Botafogo, Durcesio Mello, divulgou um informe de gestão nesta quinta-feira (7) detalhando novas medidas administrativas e financeiras adotadas no clube. O dirigente afirmou que as ações têm como objetivo fortalecer os processos de governança e compliance da SAF em meio ao atual cenário vivido pela empresa.

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Entre as primeiras decisões anunciadas está a contratação de um novo diretor financeiro.

— Após uma semana na função de diretor geral e com o intuito de solidificar a governança e compliance da SAF, reitero a contratação de um novo CFO (diretor financeiro) — afirmou Durcesio.

Além disso, o dirigente informou que o clube também está em processo de recrutamento de um novo controller para o departamento financeiro. De acordo com o comunicado, o novo CFO já iniciou uma análise interna da estrutura administrativa da SAF.

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— O novo CFO iniciou uma revisão de processos e contratos para que a SAF possa ter melhor andamento e desenvolvimento econômico-financeiro — disse o diretor geral.

Outra medida anunciada foi a solicitação de uma auditoria externa com foco na transparência das contas da SAF. Segundo o dirigente, a ideia é permitir a publicação de balanços semestrais e reforçar os mecanismos internos de controle.

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— As medidas visam reforçar a adoção das melhores práticas — destacou.

Durcesio Mello também afirmou que seguirá dando suporte tanto à SAF quanto ao clube social durante o período em que ocupa o cargo.

— Sigo meu compromisso de dar todo suporte ao Clube Social e à SAF nesse período, cumprindo o papel da ordem judicial na qual estou inserido, e pensando sempre no futuro do Botafogo — concluiu.

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O Glorioso volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no duelo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em partida válida pela 15° rodada do Brasileirão.

Botafogo enfrenta o Atlético-MG na próxima rodada do Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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