Durcesio Mello anuncia mudanças na gestão financeira da SAF do Botafogo
Diretor afirma que time passa por revisão interna e reforço nas práticas de governança
- Matéria
- Mais Notícias
O diretor-geral da SAF do Botafogo, Durcesio Mello, divulgou um informe de gestão nesta quinta-feira (7) detalhando novas medidas administrativas e financeiras adotadas no clube. O dirigente afirmou que as ações têm como objetivo fortalecer os processos de governança e compliance da SAF em meio ao atual cenário vivido pela empresa.
Botafogo consegue aval da Justiça para empréstimo e pagar salários de maio
Botafogo
Atitude da torcida do Botafogo com Barboza repercute: ‘Vergonha’
Fora de Campo
Comentarista compara jogadores de Botafogo e Flamengo: ‘É melhor’
Fora de Campo
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Entre as primeiras decisões anunciadas está a contratação de um novo diretor financeiro.
— Após uma semana na função de diretor geral e com o intuito de solidificar a governança e compliance da SAF, reitero a contratação de um novo CFO (diretor financeiro) — afirmou Durcesio.
Além disso, o dirigente informou que o clube também está em processo de recrutamento de um novo controller para o departamento financeiro. De acordo com o comunicado, o novo CFO já iniciou uma análise interna da estrutura administrativa da SAF.
— O novo CFO iniciou uma revisão de processos e contratos para que a SAF possa ter melhor andamento e desenvolvimento econômico-financeiro — disse o diretor geral.
Outra medida anunciada foi a solicitação de uma auditoria externa com foco na transparência das contas da SAF. Segundo o dirigente, a ideia é permitir a publicação de balanços semestrais e reforçar os mecanismos internos de controle.
— As medidas visam reforçar a adoção das melhores práticas — destacou.
Durcesio Mello também afirmou que seguirá dando suporte tanto à SAF quanto ao clube social durante o período em que ocupa o cargo.
— Sigo meu compromisso de dar todo suporte ao Clube Social e à SAF nesse período, cumprindo o papel da ordem judicial na qual estou inserido, e pensando sempre no futuro do Botafogo — concluiu.
O que vem por aí no Botafogo?
O Glorioso volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no duelo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em partida válida pela 15° rodada do Brasileirão.
🎰 Aposte nos próximos jogos do Botafogo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias