Os clubes da Série B têm intensificado os investimentos em infraestrutura nas últimas temporadas. Com foco no desenvolvimento esportivo e na profissionalização dos departamentos de futebol, equipes da divisão apostam na modernização de centros de treinamento para fortalecer tanto o elenco principal quanto as categorias de base.

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Entre os projetos mais recentes está o novo CT Gino de Biasi, do Grêmio Novorizontino. O espaço, com cerca de mil metros quadrados, ganhou novos campos e áreas voltadas à preparação física e recuperação dos atletas. O objetivo do clube é integrar ainda mais os trabalhos entre base e profissional.

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Quem também segue ampliando sua estrutura é o Botafogo-SP. O clube já investiu cerca de R$ 25 milhões na primeira fase da Botafogo Academy, novo centro de treinamento voltado às categorias de base. O projeto ainda prevê novos aportes que podem chegar a R$ 40 milhões.

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— A Botafogo Academy é um investimento estruturante para o futuro do clube. Já são R$ 25 milhões aplicados nesta primeira etapa, com a visão de criar um ambiente de alto nível para formação e desenvolvimento — afirmou Adalberto Baptista, presidente do conselho de administração do clube.

Em Campinas, a Ponte Preta trabalha na expansão do CT do Jardim Eulina. O projeto prevê uma nova área de 2.300 metros quadrados para atender o elenco profissional e o sub-20, além da construção de três novos campos, auditórios, academia, restaurante e áreas de fisioterapia.

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O Cuiabá aparece entre os clubes com maior investimento recente em estrutura. O CT Manoel Dresch recebeu cerca de R$ 50 milhões em melhorias e reformas. O complexo possui quatro campos oficiais, centro de fisiologia, prédio administrativo e áreas voltadas à comissão técnica e recuperação dos atletas.

Outro clube que inaugurou recentemente um novo espaço foi o Vila Nova. A chamada Vila do Tigre reúne áreas de treinamento, recuperação e concentração, além de integrar categorias de base e profissional. O projeto também tem foco em sustentabilidade, com utilização de energia solar e telhas fotovoltaicas.

No Sul do país, o Juventude segue investindo no Centro de Formação de Atletas e Cidadãos (CFAC). O clube inaugurou recentemente um campo sintético certificado com selo FIFA Quality Pro e realizou melhorias na academia e nos espaços de fisioterapia.

— Temos um olhar muito claro de que a evolução do Juventude passa diretamente pelo investimento em estrutura e formação. O CFAC é um ativo estratégico nesse processo — destacou o presidente Fábio Pizzamiglio.

Vice-campeão da Série C na última temporada, o Londrina também iniciou as obras de um novo centro de treinamento. O projeto, administrado pela SAF do clube, prevê investimento de R$ 17 milhões e expansão gradual até 2029.

Treinamento do Londrina em seu CT (Foto: Rafael Martins/Londrina EC)

Outros clubes também vêm promovendo melhorias estruturais, como Avaí, Sport e Ceará, que ampliaram áreas de treinamento, modernizaram gramados e investiram em novos espaços para preparação física e recuperação.

Grama artificial na Série B

Além das reformas, a utilização de gramados sintéticos tem crescido nos centros de treinamento da Série B. Em 2026, dez clubes já possuem campos artificiais em suas instalações, enquanto outras equipes ainda realizam obras para implantação do piso.

Segundo Sergio Schildt, presidente da Recoma, empresa especializada em infraestrutura esportiva, o avanço da grama sintética está ligado ao menor custo de manutenção e à adaptação climática em diferentes regiões do país.

— Os atuais gramados sintéticos de alto padrão possuem uma estrutura de nível muito semelhante aos naturais. Além disso, a manutenção do gramado natural é até 10 vezes mais cara — explicou.

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