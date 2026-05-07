Sul-Americana surge como caminho mais acessível para Botafogo voltar a disputar títulos

A vitória do Botafogo sobre o Racing Club, na última quarta-feira (6), pode representar mais do que apenas três pontos na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em meio a uma temporada marcada por instabilidade dentro e fora de campo, a competição continental começa a aparecer como o caminho mais viável para o clube voltar a disputar um título de peso em 2026.

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Com o resultado, o Glorioso garantiu ao menos a segunda colocação do grupo, posição que leva à repescagem contra equipes eliminadas da Libertadores. Além disso, o Botafogo segue na liderança da chave e depende apenas de si para avançar diretamente às oitavas de final.

Ao lado de Matheus Martins, Danilo comemora gol pelo Botafogo diante do Racing (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

O cenário faz a Sul-Americana ganhar importância dentro da temporada alvinegra. Diferente do Campeonato Brasileiro, que exige regularidade ao longo de 38 rodadas, e da Copa do Brasil, marcada por confrontos de alto nível desde as primeiras fases, a competição continental surge como um torneio mais acessível para o atual momento vivido pelo clube.

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Após o ano histórico de 2024, quando conquistou títulos e viveu uma de suas temporadas mais marcantes nos últimos tempos, o Botafogo iniciou 2026 cercado por mudanças administrativas, pressão financeira e oscilações no desempenho dentro de campo. Ainda assim, a equipe segue viva em uma competição que historicamente abriu espaço para campanhas surpreendentes de clubes brasileiros.

Com a classificação praticamente encaminhada, a tendência é que o Botafogo passe a olhar a Sul-Americana como uma oportunidade concreta de reconstrução esportiva na temporada. Mais do que avançar de fase, o torneio pode representar a chance de recolocar o clube no caminho das grandes decisões.

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O que vem por aí no Botafogo?

O Glorioso volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no duelo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em partida válida pela 15° rodada do Brasileirão.

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