Botafogo consegue aval da Justiça para empréstimo e pagar salários de maio

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro autorizou nesta quinta-feira (7) que a SAF do Botafogo contrate um financiamento emergencial de R$ 4,3 milhões junto ao BTG Pactual para quitar os salários referentes ao mês de maio, com vencimento previsto para esta sexta-feira (8). As informações foram divulgadas pela "ESPN".

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A decisão foi assinada pelo juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, da 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. No documento, o magistrado entendeu que não há impedimento legal para a operação financeira apresentada pelo clube à Justiça na última quarta-feira (6).

Segundo a decisão, o valor será utilizado para uma "despesa operacional urgente", relacionada ao pagamento da folha salarial. O juiz também destacou que o empréstimo não representa uma "alavancagem abusiva" por envolver ativos circulantes da SAF.

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O acordo prevê que o Botafogo faça o pagamento da dívida com recursos provenientes das cotas de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro.

Confira os detalhes do financiamento

- Valor total: R$ 4,3 milhões

- Taxa de remuneração: CDI + 7% ao ano

- Garantia: cessão fiduciária de conta vinculada com utilização de receitas futuras de direitos de transmissão do Brasileirão

- Finalidade: pagamento dos salários de maio

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Além da autorização, a Justiça determinou que o clube apresente o contrato da operação em até dois dias no processo de recuperação judicial. Depois disso, a SAF terá prazo de cinco dias para prestar contas detalhadas sobre a utilização dos recursos.

Danilo comemora gol pelo Botafogo diante do Racing (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

O que vem por aí no Botafogo?

O Glorioso volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no duelo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em partida válida pela 15° rodada do Brasileirão.

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