O Grêmio anunciou duas novidades para o torcedor que frequenta a Arena nesta temporada. O Tricolor adotou um novo modelo de venda de ingressos e criou um 'setor premium' no estádio.

A primeira atração, segundo do clube, é uma forma inédita da comercialização de bilhetes no futebol brasileiro. Os pacotes têm entradas antecipadas e customizáveis, que permitem ao gremista escolher quais partidas deseja assistir durante 2026.

As novas opções contemplam jogos do Campeonato Brasileiro, com pacotes de 5, 10 ou 19 jogos, e da Sul-Americana, que inclui as três partidas da fase inicial da competição. As modalidades terão valores diferentes para sócios e não‑sócios.

A precificação dos confrontos foi definida através de uma análise das temporadas regulares e das demantes de compras para cada adversário. Assim, o Grêmio dividiu os clubes da Série A em três grupos: Flamengo, Corinthians e Internacional (Grupo 1), Atlético-MG, Fluminense, São Paulo, Botafogo, Palmeiras, Vasco, Cruzeiro e Santos (Grupo 2) e Athletico, Remo, Mirassol, Bahia, Chapecoense, Vitória, Coritiba e Red Bull Bragantino (Grupo 3).

- Nosso objetivo é reconhecer e valorizar essa fidelidade, oferecendo benefícios concretos àqueles que estão sempre ao lado do clube. Trata-se de uma iniciativa que reforça nosso compromisso com a inovação e com a construção de uma experiência cada vez mais completa, acessível e alinhada às expectativas de quem vive o Grêmio no dia a dia. É a primeira de algumas novidades que estamos preparando para o torcedor nesta temporada - afirmou o CEO do clube, Alex Leitão.

A prioridade na compra é dos sócios torcedores, entre 10h e 14h, com abertura na sequência para não-sócios. As vendas serão realizadas exclusivamente de forma online, através do site oficial do Grêmio.

Veja os valores de pacotes de ingressos do Grêmio

Os pacotes de ingressos para a Arena do Grêmio. Foto: Divulgação/Grêmio

Novo 'setor premium' da Arena do Grêmio

Já a segunda novidade é o espaço 'Gold Premium Sul', que conta com ambientação temática, sonorização especial e receberá a presença de ídolos e ex-atletas, além dos mascotes. O ingresso inclui alimentação com entradas, pratos principais e lanches.

O espaço está localizado nos blocos 210 a 222, com acesso pela Rampa Sul, através do Portão G e do elevador 6.

A comercialização é realizada pelo site oficial do Tricolor, com opções de ingressos e pacotes.

Os valores dos ingressos no setor premium da Arena do Grêmio. Foto: Divulgação/Grêmio

