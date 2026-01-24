menu hamburguer
Internacional x Grêmio: IA crava resultado do clássico no Gauchão 2026

Duelo acontece neste domingo (25), no Beira-Rio

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 24/01/2026
07:50
Arte com fotos de Grêmio e Internacional
imagem cameraGrêmio e Internacional se enfrentam neste domingo (25) (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Internacional e Grêmio se enfrentam neste domingo (25), em mais uma rodada do Campeonato Gaúcho de 2026. O Lance! perguntou para a inteligência artificial Chat GPT qual será o placar do clássico. A plataforma respondeu que o Gre-Nal terminaria em 2 a 1 para o Colorado.

➡️ Arthur revela desejo de permanecer no Grêmio, mas Juventus faz jogo duro

Em 2025, a final do Gauchão foi justamente entre os dois maiores rivais do Sul. Na partida de ida, com mando do Internacional, o Gre-Nal terminou empatado em 1 a 1. Já na Arena do Grêmio, no jogo de volta, o Colorado venceu o Tricolor por 2 a 0 e voltou a levantar o troféu de campeão gaúcho nove anos depois.

Internacional x Grêmio Brasileirão Campeonato Brasileiro
Inter e Grêmio em jogo pelo Brasileirão 2025 (Foto: Maxi Franzoi/Agif/Gazeta Press)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No ano passado, Grêmio e Inter inverteram as posições na tabela. Enquanto o Tricolor Gaúcho começou muito mal no Brasileirão, o Inter estava melhor. No entanto, do meio pro final da competição, os rivais trocaram de posições. O Grêmio começou a se reerguer, conquistou bons resultados e subiu para o meio da tabela de classificação. Enquanto isso, o Internacional contratou e demitiu técnicos, e Abel Braga, um dos maiores ídolos colorados, salvou a equipe do segundo rebaixamento, na última rodada.

Prováveis escalações de Internacional e Grêmio

Internacional: Sergio Rochet, Bruno Gomes, Félix Torres, Gabriel Mercado, Alexandro Bernabei, Ronaldo, Paulinho Paula, Vitinho, Alan Patrick, Johan Carbonero, Rafael Borré. Treinador: Paulo Pezzolano.

Grêmio: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Marlon, Tiaguinho, Arthur Melo, Tetê, Franco Cristaldo, Francis Amuzu, Carlos Vinícius. Treinador: Luís Castro.

