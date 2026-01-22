Atitude de Neymar em Santos x Corinthians repercute: 'Não merece'

Santos x Corinthians é um dos duelos que agitaram a noite desta quinta-feira (22). Em campo, as equipes empataram por 1 a 1, com gols de Yuri Alberto e Gabigol. Nas redes sociais, uma atitude de Neymar viralizou nas redes sociais.

Quando o Corinthians abriu o placar, Neymar se dirigiu aos torcedores do Santos para pedir apoio ao time durante o jogo. Fora de combate, o craque assistiu ao duelo em camarote da Vila Belmiro.

- No final xinga, agora vamos apoiar - gritou Neymar para os torcedores.

Nas redes sociais, a atitude de Neymar em Santos x Corinthians chamou atenção e teve grande repercussão. Veja os comentários abaixo:

Santos e Corinthians empataram por 1 a 1 na Vila Belmiro (Foto: Raphael Campos Do Prado/MOCHILA PRESS)

Veja comentários sobre a atitude de Neymar

Como foi o jogo entre Santos x Corinthians

O Santos e o Corinthians ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (22), na Vila Belmiro, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O Timão construiu a vantagem ainda no primeiro tempo, com gol de Yuri Alberto, que havia desperdiçado uma cobrança de pênalti minutos antes de balançar as redes e abrir o placar.

A equipe do Parque São Jorge contou pela primeira vez com Matheus Pereira como titular. Revelado pelo clube, o jogador é o segundo reforço apresentado nesta temporada e estreou em Santos x Corinthians.

Dorival Júnior também deu espaço a André Luiz, que, mesmo com apenas 19 anos, vem ganhando a confiança do treinador. Garro entrou no segundo tempo de Santos x Corinthians e fez sua estreia na temporada após se recuperar de uma cirurgia no punho esquerdo.

O Santos teve como novidade o retorno de Gabriel Barbosa ao time titular, formando o trio ofensivo ao lado de Barreal e Thaciano. E foi justamente dos pés do Menino da Vila que saiu o gol de empate santista: em cobrança de falta já nos acréscimos do segundo tempo, o atacante balançou as redes e levou a torcida ao delírio. Fim de papo entre Santos e Corinthians.