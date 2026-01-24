O Internacional terá até 11 estreias no Gre-Nal 449. O número de debutantes inclui o técnico Paulo Pezzolano, três jogadores no time titular e sete atletas do Celeiros de Ases, a base colorada que cedeu nomes para a reta inicial da temporada, no banco de reservas. O clássico, marcado para as 20h (de Brasília) deste domingo (25), é válido pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho.

Após quatro partidas, o Alvirrubro lidera o Grupo 1, com dez pontos, três vitórias e uma derrota. O time marcou nove gols e levou três.

As 11 estreias no Gre-Nal

O primeiro clássico de 2026 terá até 11 debuts. Na casamata, Pezzolano fará seu primeiro derby no comando do Inter. Aliás, essa será sua terceira partida à beira do gramado. Ao mesmo tempo, o time que inicia o jogo deverá ter três jogadores que atuaram pela primeira vez no clássico gaúcho, um deles estreando com a camisa vermelha.

A tendência, pelo treino desta sexta-feira (23), é de que o equatoriano Félix Torres entrará na zaga, ao lado de Gabriel Mercado. Além dele, os volantes Rodrigo Villagra, que teve o nome publicado no BID, e Paulinho Paula são os outros dois nomes.

Garotada da base no banco

Mesmo tendo atuado em clássicos pela base, outros sete nomes poderão estrear no duelo de domingo. A probabilidade é grande de que eles estejam no banco esperando uma chance. São eles o lateral-esquerdo Alisson, o volante Kauan Alves, os meias Allex e Yago Noal, e os atacantes João Victor, João Bezerra e Raykkonen.

Os estreantes no clássico

