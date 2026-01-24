menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Internacional terá até 11 estreias no Gre-Nal 449

Número inclui o zagueiro Félix Torres e os volantes Paulinho e Villagra

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 24/01/2026
08:30
Paulo Pezzolano, técnico do Internacional
imagem cameraPaulo Pezzolano fará seu primeiro clássico pelo Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Internacional terá até 11 estreias no Gre-Nal 449. O número de debutantes inclui o técnico Paulo Pezzolano, três jogadores no time titular e sete atletas do Celeiros de Ases, a base colorada que cedeu nomes para a reta inicial da temporada, no banco de reservas. O clássico, marcado para as 20h (de Brasília) deste domingo (25), é válido pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Após quatro partidas, o Alvirrubro lidera o Grupo 1, com dez pontos, três vitórias e uma derrota. O time marcou nove gols e levou três.

➡️Aposte na vitória do Internacional no Gre-Nal 499, pelo Gauchão!

As 11 estreias no Gre-Nal

O primeiro clássico de 2026 terá até 11 debuts. Na casamata, Pezzolano fará seu primeiro derby no comando do Inter. Aliás, essa será sua terceira partida à beira do gramado. Ao mesmo tempo, o time que inicia o jogo deverá ter três jogadores que atuaram pela primeira vez no clássico gaúcho, um deles estreando com a camisa vermelha.

A tendência, pelo treino desta sexta-feira (23), é de que o equatoriano Félix Torres entrará na zaga, ao lado de Gabriel Mercado. Além dele, os volantes Rodrigo Villagra, que teve o nome publicado no BID, e Paulinho Paula são os outros dois nomes.

continua após a publicidade

Garotada da base no banco

Mesmo tendo atuado em clássicos pela base, outros sete nomes poderão estrear no duelo de domingo. A probabilidade é grande de que eles estejam no banco esperando uma chance. São eles o lateral-esquerdo Alisson, o volante Kauan Alves, os meias Allex e Yago Noal, e os atacantes João Victor, João Bezerra e Raykkonen.

Os estreantes no clássico

  1. Félix Torres
  2. Paulinho Paula
  3. Rodrigo Villagra
  4. Paulo Pezzolano

Possíveis estreias da base

  • Allex
  • João Victor
  • Kauan Alves
  • Alisson
  • João Bezerra
  • Yago Noal
  • Raykkonen
Rodrigo Villagra, volante do Internacional
Villagra estreia no Inter justo no Gre-Nal (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias