Novo lateral do Corinthians minimiza impacto do calendário e define Libertadores como foco

O Corinthians apresentou na tarde deste sábado (24) o lateral uruguaio Pedro Milans, uruguaio de 23 anos que chegou do Peñarol, do Uruguai. O atleta já está inscrito no Campeonato Paulista e poderá estrear diante do Velo Clube, neste domingo (25). Na entrevista coletiva, o executivo do Corinthians, Marcelo Paz, destacou que a escolha do jogador passa não só pelas características técnicas e físicas do atleta, mas também pela experiência em competições internacionais.

Milans destacou que um dos objetivos ao chegar ao Corinthians é a possibilidade de jogar uma Libertadores por outro clube, já que atuou pelo torneio continental defendendo seu ex-clube. O uruguaio foi semifinalista em 2024, quando caiu para o Botafogo.

- Escolhi o Corinthians porque sempre gostei muito do clube, é um time gigante, com muita história e muito respeitado no Uruguai. Sem dúvida, o fato de jogar a Libertadores este ano pesou. Joguei a competição por dois anos seguidos no Peñarol e estava com muita vontade de disputá-la por outro clube, neste caso o Corinthians, e espero ajudar da maneira que for possível - afirmou o jogador.

O lateral afirmou que a expectativa é somar no elenco do técnico Dorival Jr, com quem já teve algumas conversas durante as sessões de treinamento e revelou que o treinador passou o recado para ter tranquilidade em sua chegada ao Corinthians, se adaptar fisicamente ao ritmo do elenco e "respeitar seu tempo". A expressão citada por Dorival foi reafirmada pelo uruguaio, que destacou que chega para somar independente de ser titular ou não.

- Minha expectativa é ganhar títulos, de verdade. Venho para somar onde for necessário. Se for para jogar de início ou entrar vindo do banco, vou trabalhar para estar à altura. Minha meta é vencer todos os campeonatos que disputarmos e vamos trabalhar para isso - explicou.

Pedro Milans em entrevista pelo Corinthians. (Foto: Rodrigo coca/Agência Corinthians)

Milans minimiza calendário extenso no Brasil

Milans minimizou o impacto que o calendário do futebol brasileiro tem nos clubes e nos atletas. Questionado sobre a maratona de jogo, principalmente em uma temporada atípica com a Copa do Mundo no meio do ano, o uruguaio afirmou que a quantidade de partidas é uma motivação para a evolução ao longo do ano e que está apto fisicamente para estrear.

- Sim, essa é uma das razões pelas quais quis vir para cá. A liga brasileira tem muitos jogos e isso incentiva muito o crescimento do jogador. Sinto-me muito bem, já estou treinando com o grupo há pouco mais de uma semana, então estou pronto para começar a jogar - disse Milans, que elogiou a estrutura apresentada pelo clube no centro de treinamento.

- Com certeza a estrutura aqui me surpreendeu positivamente. É um CT de primeiro nível, não falta nada de verdade. Isso faz com que o ritmo de treino seja maior e os jogadores evoluam muito. Como eu disse, foi o que mais me convenceu para buscar elevar o meu nível no futebol - completou.