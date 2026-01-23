Vasco faz venda 'superfaturada' de Rayan e bate recorde no mercado

Maior promessa da base do Vasco nos últimos anos, Rayan acertou sua saída do clube carioca rumo à Inglaterra, onde defenderá o Bournemouth, que joga a Premier League. O cruz-maltino bateu um recorde no mercado com a venda do atleta, que se tornou a maior da história da equipe, superando Paulinho, negociado em 2018 por 18,5 milhões de euros na época.

O Vasco receberá 35 milhões de euros (R$ 217 milhões) pela contratação do atacante após segurar a saída de Rayan durante meses, já que o atleta recebeu consultas e propostas de clubes europeus desde o ano passado. A transferência pode ser considerada "superfaturada" porque o jovem de 19 anos foi negociado acima do seu valor no mercado de transferências.

De acordo com o Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de atletas e clubes, o atacante é cotado atualmente em 25 milhões de euros (R$ 155 milhões), valor recorde na carreira do jogador. O valor é 10 milhões de euros abaixo daquilo que foi pago pelo time inglês.

Desde sua estreia no profissional, Rayan mostra uma crescente no valor de mercado. De acordo com o Transfermarkt, o agora ex-vascaíno iniciou com o valor de mercado em 1,5 milhões de euros, que foi apontado em julho de 2023. Um ano depois, em junho de 2024, o brasileiro deu um salto em sua avaliação financeira e atingiu a marca de 6 milhões de euros.

Desde então, a plataforma realizou mais seis atualizações do valor de mercado de Rayan até atingir o valor atual de 25 milhões de euros, registrado desde dezembro de 2025. Vale ressaltar que o valor da cotação no mercado não é uma confirmação de quanto o jogador realmente vale no momento da transferência, já que fatores que envolvem a negociação dos clubes podem impactar na cifra final do acordo.

Atualmente, Rayan está entre os 50 brasileiros mais caros do mundo, empatado com nomes como Endrick, Douglas Luiz e Rodrigo Muniz. A liderança é de Vinicius Jr, cotado em 150 milhões de euros (R$ 931 milhões). No Brasileirão, o atacante estaria no top dois caso não tivesse deixado o Vasco. Em sua frente aparecem aparece apenas Vitor Roque, do Palmeiras, no ranking dos mais valiosos do campeonato, que é avaliado em 35 milhões de euros (R$ 217 milhões).

Entre os atletas abaixo de 20 anos nascidos no Brasil, ele é o quinto mais bem avaliado. O líder é Estêvão, ex-Palmeiras e atualmente no Chelsea, que custa 80 milhões de euros (R$ 496 milhões), Vitor Roque, Vitor Reis, do Manchester City, que vale 30 milhões de euros (R4 186 milhões) e empatado com Endrick.

Rayan acertou sua saída para o Bournemouth, da Inglaterra. (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)

Veja a comparação do valor de mercado de Rayan

Jogadores mais caros do Brasileirão

1 . Vitor Roque (Palmeiras) - 35 milhões de euros (R$ 217 milhões) 2 . Rayan (Vasco) - 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) 3 . Danilo (Botafogo), Yuri Alberto (Corinthians) e Kaio Jorge (Cruzeiro) - 22 milhões de euros (R$ 136 milhões) 4 . Samuel Lino (Flamengo) e Flaco López (Palmeiras) - 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) 5 . Pedro (Flamengo) e Gerson (Cruzeiro) - 18 milhões de euros (R$ 111 milhões)

Jogadores brasileiros sub-20 mais caros

1 . Estêvão - 80 milhões de euros (R$ 496 milhões) 2 . Vitor Roque - 35 milhões de euros (R$ 217 milhões) 3 . Vitor Reis - 30 milhões de euros (R4 186 milhões) 4 . Rayan (Vasco) e Endrick (Lyon) - 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) 5 . William Gomes (Porto) - 20 milhões de euros (R$ 124 milhões)

Vendas mais caras da história do Vasco

1 . Rayan (para o Bournemouth, em 2025) - 25 milhões de euros 2 . Paulinho (para o Bayer Leverkusen, em 2018) - 18,5 milhões de euros 3 . Andrey Santos (para o Chelsea, em 2023) - 12,5 milhões de euros 4 . Marlon Gomes (para o Shaktar, em 2024) e Douglas Luiz (para o Manchester City, em 2017) - 12 milhões de euros 5 . Gabriel Pec (para o LA Galaxy, em 2024) - 9,3 milhões de euros

*valores registrados sem a conversão para o Real para não ter distorções da variação do câmbio ao longo dos anos