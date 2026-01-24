Equipe pressionada: Confira as opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra o Cruzeiro
Galo ainda não venceu na temporada 2026
No próximo domingo (25), o Atlético enfrenta o Cruzeiro, às 18h, na Arena MRV, em clássico válido pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro. Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli deve escalar força máxima, buscando a primeira vitória da equipe na temporada 2026.
O Galo chega pressionado ao clássico, já que ainda não venceu no estadual. Nas quatro primeiras rodadas, o time acumulou quatro empates, e o desempenho apresentado em campo tem gerado insatisfação entre torcida e comissão técnica.
Com os resultados recentes, a situação do Atlético na competição começa a se complicar na briga por uma vaga nas semifinais. O alvinegro ocupa a terceira colocação do Grupo A, com quatro pontos, atrás do Democrata, que soma sete, e da líder URT, com oito pontos. Pelo regulamento, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança, além do melhor segundo colocado geral, posição que, no momento, pertence ao Pouso Alegre, do Grupo B, com sete pontos.
Além da delicada situação no Campeonato Mineiro e da crescente pressão por resultados, o Atlético também vive a expectativa da estreia em outra importante competição: o Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira (23), a equipe mineira recebe o Palmeiras, às 19h, na Arena MRV, em confronto que marca o início de sua caminhada na competição nacional.
Opções de Sampaoli para escalar o Atlético contra o Cruzeiro
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Pedro Cobra
Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Samuel, Vitão
Laterais: Kauã Pascini, Luis Gustavo, Natanael, Renan Lodi, Ángelo Preciado
Meias: Alan Franco, Alexsander, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Igor Toledo, Cissé, Victor Hugo, Patrick, Reinier, Maycon, Índio
Atacantes: Cadu, Cauã Soares, Dudu, Biel, Hulk, Murillo, Rony, Cuello, Júnior Santos, Alan Minda
Lesiondos: Lyanco
