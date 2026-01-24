Envolvido em problemas financeiros, o Botafogo corre para resolver o "transfer ban" imposto pela Fifa no último dia de 2025 e registrar reforços para a temporada, que terá o Brasileirão e a Libertadores começando mais cedo. A punição ao Alvinegro é fruto de uma dívida com o Atlanta United pela compra de Thiago Almada, em 2024.

Entre os clubes que disputão a Glória Eterna em 2026, outros quatro também estão cumprindo punição por dívida: LDU e Cerro Porteño, classificados direto para a fase de grupos, o Barcelona de Guayaquil, que jogará segunda fase da pré, e o The Strongest, que entra na primeira.

Entenda o que é o transferban

O regimento da Fifa prevê a proibição de registro de jogadores como punição para inadimplência com outro clube ou com um atleta. No entanto, para isso acontecer existem etapas gradativas para fazer com que o time devedor faça o pagamento.

A sanção mais branda é a advertência, a qual ainda é dada uma segunda chance antes da aplicação da multa. Em último caso, é aplicada a proibição de inscrição de novos jogadores - obritagório para todos os times que praticam futebol profissional. Em alguns casos, todas elas podem ser aplicadas cumulativamente, e a reincidência é considerada um agravante para punições mais severas.

Para sofrer o transferban, o clube precisa extrapolar o prazo de pagamento em mais de trinta dias ou não cumprir com um novo prazo estabelecido pelo time credor em uma notificação, por isso que Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva da SAF, disse que já sabiam que aconteceria. A punição pode durar no máximo três janelas - o que daria um pouco mais de um ano, visto que a Fifa estipula um limite de dois períodos por temporada - , ou até que a dívida seja paga.

Assim, o Botafogo e os demais clubes que disputam a Libertadores correm contra o tempo para se reforçar a tempo da competição. O The Strongest é quem tem mais pressa, já que entra na primeira fase, prevista para o dia 3 de feveeiro, enquanto o restante entra depois.

No Alvinegro, a situação gera incertezas e dificulta os movimentos no mercado por novos reforços. Neste início de ano, vendeu Marlon Freitas ao Plameiras, Savarino ao Fluminense e David Ricardo ao Dinamo Moscou.

