'Amigos' na Libra, Grêmio e Flamengo deixam parceria de lado em duelo pelo Brasileirão

Grêmio e Flamengo se enfrentam neste domingo (10), às 19h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Brasileirão, na Arena do Grêmio. Em campo, os clubes gaúcho e carioca deixarão de lado a parceria construída nos bastidores da Libra, que deixou o Palmeiras na bronca, para um confronto importantíssimo pela competição nacional. O Lance! explica esse cenário para você.

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Nos últimos dias, chamou a atenção uma nota conjunta entre Flamengo e Grêmio sobre o repasse financeiro relacionado às receitas de televisão da Libra. Mas, para entender melhor o cenário, é preciso contextualizar toda a história desde o início.

Flamengo entra na Justiça para bloquear repasse da Libra

Com a gestão de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, iniciada em 2025, o Flamengo passou a se opor ao modelo de divisão dos direitos de transmissão da Libra. Na ocasião, o clube carioca entrou na Justiça e conseguiu travar o repasse de valores dos direitos de transmissão para todos os membros do bloco.

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Naquele momento, o Grêmio estava alinhado à Libra, assim como o Palmeiras, e não apoiava a postura do Flamengo.

Posteriormente, o cenário mudou. Com BAP, presidente do Flamengo, e Raul Aguirre, CEO do Bahia, assumindo protagonismo na gestão da Libra, o Grêmio, após a mudança de gestão para Odorico Roman, alterou sua posição nos bastidores e passou a apoiar o clube carioca nas negociações relacionadas aos direitos de TV, entendendo que o modelo de divisão proposto pelo Rubro-Negro era mais benéfico para o clube gaúcho.

Bap, presidente do Flamengo, ao lado de CEO do Bahia, Raul Aguirre (Foto: Divulgação)

Flamengo fecha acordo com a Libra e expõe acerto com o Grêmio

O Flamengo, então, chegou a um acordo com a Libra e aceitou encerrar o processo judicial, liberando o repasse aos clubes. Pelo acordo firmado, o clube carioca receberá cerca de R$ 150 milhões extras no contrato de transmissão do Brasileirão. O valor será pago de forma parcelada entre 2026 e 2029.

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— O Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo com os demais clubes da Libra para encerrar a divergência relacionada à distribuição das receitas de audiência dos direitos de transmissão. A solução, construída pelo esforço conjunto, representa um passo importante para o alinhamento entre os clubes e o avanço do projeto de criação da Liga Nacional — divulgou o Flamengo.

O ponto importante é que, paralelamente ao acordo com a Libra, o Flamengo fechou um acerto de bastidores com o Grêmio. Pelo combinado, o clube rubro-negro repassará parte desse valor ao time gaúcho. A compensação ao Imortal gira em torno de R$ 7 milhões por ano. O objetivo do acordo é minimizar as perdas financeiras do clube gaúcho dentro do atual modelo de divisão de receitas.

Palmeiras na bronca com o acordo e fora da Libra

Esse cenário irritou o Palmeiras, que ficou na bronca com a nota conjunta entre Flamengo e Grêmio. Incomodado com a situação, o clube paulista decidiu deixar a Libra e rompeu com o bloco.

Além disso, o Alviverde publicou uma nota oficial criticando a parceria entre Flamengo e Grêmio e classificou a nota conjunta como "mentirosa", reforçando que o acordo firmado pelo Flamengo aconteceu apenas com a Libra. Importante mencionar que outros clubes também não gostaram da atitude de rubro-negros e tricolores.

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Confronto entre Grêmio e Flamengo pelo Brasileirão

Diante desse cenário, Grêmio e Flamengo deixam a parceria de lado neste domingo para um duelo importante pelo Brasileirão. Afinal, se o time gaúcho busca os três pontos para subir na tabela e se afastar da zona de rebaixamento, o Rubro-Negro tenta a vitória para diminuir a diferença para o líder Palmeiras, que aparece no topo da classificação.

Flamengo x Grêmio pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Flamengo)

Para isso, as equipes colocam em campo um duelo de trunfos. Se o Grêmio ainda não perdeu em casa na competição, o Flamengo aparece como o segundo melhor visitante do Brasileirão, atrás justamente do Palmeiras.

Ou seja, o jogo deste domingo coloca frente a frente dois clubes alinhados nos bastidores da Libra, mas que, dentro das quatro linhas, deixam qualquer parceria de lado em busca de seus próprios objetivos na tabela.

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