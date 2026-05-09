Flamengo e Grêmio se enfrentam neste domingo (10), às 19h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vice-líder da competição, o Rubro-Negro tenta manter a boa fase longe de casa diante de um adversário embalado pelo desempenho como mandante.

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O confronto entre as equipes neste domingo coloca frente a frente duas das campanhas mais sólidas em cenários opostos no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Rubro-Negro aparece como o segundo melhor visitante da competição, atrás apenas do Palmeiras, o Tricolor Gaúcho sustenta uma das melhores campanhas como mandante e segue invicto atuando em casa.

Mesmo longe do Maracanã, o Flamengo tem mostrado força e regularidade na temporada, acumulando resultados importantes fora de casa e se consolidando como uma das equipes mais difíceis de serem batidas como visitante. O desempenho reforça a consistência da equipe em jogos grandes, especialmente em ambientes de pressão.

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Flamengo e Grêmio no Brasileirão 2025 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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Do outro lado, o Grêmio transforma a Arena em um dos principais trunfos no Brasileirão. A equipe gaúcha é uma das poucas que ainda não perdeu diante de sua torcida na competição, marca dividida justamente com Flamengo e Palmeiras. O cenário aumenta a expectativa para um duelo equilibrado em Porto Alegre.

Veja números de Flamengo e Grêmio

Flamengo no Brasileirão 2026

Como visitante

7 jogos 4V | 1E | 2D 61.9% de aproveitamento (2° melhor) 13 gols marcados (1.9 por jogo) 8 gols sofridos (1.1 por jogo) 2 jogos sem sofrer gol (29%) 6.3 finalizações p/ marcar 11.9 finalizações p/ sofrer gol 50.3% de posse de bola

Grêmio no Brasileirão 2026

Como mandante

6 jogos 4V | 2E | 0D 77.8% de aproveitamento 11 gols marcados (1.8 por jogo) 5 gols sofridos (0.8 por jogo) 3 jogos sem sofrer gol (50%) 9.2 finalizações p/ marcar 14.4 finalizações p/ sofrer gol 51.2% de posse de bola

Flamengo treinou no CT do Internacional nesta sexta-feira (8) (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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