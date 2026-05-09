Duelo de trunfos: Flamengo põe força fora de casa à prova contra Grêmio invicto
Equipes se enfrentam no próximo domingo na Arena do Grêmio
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Flamengo e Grêmio se enfrentam neste domingo (10), às 19h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vice-líder da competição, o Rubro-Negro tenta manter a boa fase longe de casa diante de um adversário embalado pelo desempenho como mandante.
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O confronto entre as equipes neste domingo coloca frente a frente duas das campanhas mais sólidas em cenários opostos no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Rubro-Negro aparece como o segundo melhor visitante da competição, atrás apenas do Palmeiras, o Tricolor Gaúcho sustenta uma das melhores campanhas como mandante e segue invicto atuando em casa.
Mesmo longe do Maracanã, o Flamengo tem mostrado força e regularidade na temporada, acumulando resultados importantes fora de casa e se consolidando como uma das equipes mais difíceis de serem batidas como visitante. O desempenho reforça a consistência da equipe em jogos grandes, especialmente em ambientes de pressão.
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Do outro lado, o Grêmio transforma a Arena em um dos principais trunfos no Brasileirão. A equipe gaúcha é uma das poucas que ainda não perdeu diante de sua torcida na competição, marca dividida justamente com Flamengo e Palmeiras. O cenário aumenta a expectativa para um duelo equilibrado em Porto Alegre.
Veja números de Flamengo e Grêmio
Flamengo no Brasileirão 2026
Como visitante
- 7 jogos
- 4V | 1E | 2D
- 61.9% de aproveitamento (2° melhor)
- 13 gols marcados (1.9 por jogo)
- 8 gols sofridos (1.1 por jogo)
- 2 jogos sem sofrer gol (29%)
- 6.3 finalizações p/ marcar
- 11.9 finalizações p/ sofrer gol
- 50.3% de posse de bola
Grêmio no Brasileirão 2026
Como mandante
- 6 jogos
- 4V | 2E | 0D
- 77.8% de aproveitamento
- 11 gols marcados (1.8 por jogo)
- 5 gols sofridos (0.8 por jogo)
- 3 jogos sem sofrer gol (50%)
- 9.2 finalizações p/ marcar
- 14.4 finalizações p/ sofrer gol
- 51.2% de posse de bola
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