Flamengo e Grêmio lideram acordo na Libra e garantem aumento em receitas de audiência

Flamengo e Grêmio anunciaram, em nota oficial conjunta, que tiveram papel central na construção de um novo acordo dentro da Libra sobre a divisão das receitas de audiência dos direitos de transmissão. A negociação envolvia um impasse entre os clubes e foi resolvida no último fim de semana, garantindo um consenso para o modelo válido até 2029.

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Desde o início do ano, os dois clubes defendiam um critério de distribuição que levasse em conta a capacidade de cada equipe de gerar valor econômico: audiência e relevância de mercado. Essa posição acabou sendo determinante para o avanço das conversas e para a construção de um modelo intermediário, aceito por todos os membros da Libra.

A fatia em discussão corresponde a 30% da remuneração fixa prevista no contrato firmado com a Globo. Com o novo entendimento, ficou definido que, entre 2026 e 2029, Flamengo e Grêmio terão participação maior nessa parcela em relação ao modelo anterior, o que deve representar aumento de receitas para ambos.

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Segundo os clubes, o acordo simboliza um equilíbrio entre diferentes visões dentro da liga e reforça a importância do diálogo para o fortalecimento do futebol brasileiro. Flamengo e Grêmio também destacaram o compromisso com uma liga mais sustentável, alinhada às melhores práticas internacionais.

A resolução do impasse é vista como um passo importante para a consolidação da Libra e para a organização do modelo de negócios do futebol nacional nos próximos anos.

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Luiz Eduardo Baptista (BAP) é o presidente do Flamengo (Foto: Reprodução/Flamengo TV)

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