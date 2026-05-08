Jogador retorna ao Rio e não encara o Grêmio; Flamengo escolhe substituto
Rubro-Negro enfrenta o Grêmio no próximo domingo pelo Brasileirão
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Suspenso da partida deste domingo (10), contra o Grêmio, em Porto Alegre, o lateral-esquerdo Alex Sandro retornou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (8) e não estará à disposição do Flamengo para o compromisso pelo Brasileirão.
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Com a ausência do experiente defensor, o jovem Johnny, lateral da equipe sub-20 rubro-negra, foi chamado por Leonardo Jardim para integrar o elenco principal. O jogador já está em Porto Alegre e participou do treinamento desta tarde ao lado do restante do grupo.
Alex Sandro começou como titular no duelo contra o Independiente Medellín, na noite desta quinta (7). O lateral jogou os minutos iniciais antes da partida ser paralisada e depois cancelada, por conta de uma confusão causada pelos torcedores do time colombiano. O Flamengo ainda aguarda os desdobramentos do cancelamento da partida.
Além do lateral, o Rubro-Negro também não contará com outros nomes importantes no próximo compromisso. Lucas Paquetá e Erick Pulgar seguem em recuperação de problemas físicos e permanecem fora da equipe.
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Independiente Medellín x Flamengo é cancelado após invasão de torcedores na Libertadores
O jogo entre Independiente Medellín (COL) e Flamengo foi cancelado nesta quinta-feira (7) após a invasão de torcedores locais ao gramado do Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. A partida foi interrompida logo nos primeiros minutos, quando torcedores colombianos arremessaram barreiras de metal no gramado, atearam fogo em parte da arquibancada e invadiram o campo.
A segurança local ordenou a evacuação do estádio na tentativa de garantir a integridade de todos e viabilizar o retorno da partida. Sem essa garantia, a Conmebol, organizadora da Libertadores, comunicou aos clubes o cancelamento do jogo.
Em nota oficial, o Flamengo também anunciou o cancelamento do jogo. Anteriormente, em contato com a reportagem do Lance!, uma pessoa ligada ao departamento de futebol do Flamengo afirmou que a equipe só retornará a campo caso haja segurança assegurada no estádio.
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