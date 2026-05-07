Palmeiras trata como 'mentirosa' nota conjunta de Grêmio e Flamengo sobre a Libra

O Palmeiras divulgou comunicado oficial na manhã desta quinta-feira e rebateu nota conjunta publicada por Flamengo e Grêmio nas últimas horas. O clube paulista afirma que os rivais "mentiram" na publicação divulgada nos últimos dias, que detalha o novo acordo de distribuição das receitas televisivas até o fim de 2029.

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+ Bastidores: Palmeiras reforça alinhamento com CBF após deixar a Libra em retaliação ao Flamengo

A diretoria alviverde sustenta não ter assinado qualquer documento que implique receitas adicionais ao Grêmio. O clube também reforça não ter participado de eventual acordo celebrado entre as partes fora do âmbito institucional da Libra.

— O Palmeiras não assinou qualquer documento que implique receitas adicionais ao Grêmio. Aliás, o recente acordo referente ao contrato com a TV Globo pelos direitos de transmissão determina que o próprio clube gaúcho - bem como os demais signatários - pague um valor fixo anual ao Flamengo. Cabe ressaltar que o Palmeiras não participou de eventual acordo celebrado por Grêmio e Flamengo fora do âmbito institucional da Libra — afirmou o Palmeiras, em trecho da nota oficial divulgada nesta manhã.

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Ainda na última quarta-feira, o Palmeiras oficializou sua saída da Libra em retaliação ao novo acordo de distribuição das receitas oriundas dos direitos de transmissão. Desde que BAP assumiu a presidência, o Flamengo buscava ampliar o montante destinado ao clube e chegou a recorrer à Justiça para bloquear o repasse aos demais integrantes do bloco, estimado em pouco menos de R$ 80 milhões.

— Como já destacado por ocasião de sua decisão de se retirar do bloco, o Palmeiras entende que a construção de um modelo sólido de governança para o futebol brasileiro exige correção e transparência, além do compromisso inegociável com a verdade - e não com falsas narrativas — finalizou o Palmeiras.

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Nota oficial do Palmeiras

A Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público esclarecer que é mentiroso o conteúdo da nota conjunta divulgada na quarta-feira (6) por Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e Clube de Regatas do Flamengo.

O Palmeiras não assinou qualquer documento que implique receitas adicionais ao Grêmio. Aliás, o recente acordo referente ao contrato com a TV Globo pelos direitos de transmissão determina que o próprio clube gaúcho - bem como os demais signatários - pague um valor fixo anual ao Flamengo.

Cabe ressaltar que o Palmeiras não participou de eventual acordo celebrado por Grêmio e Flamengo fora do âmbito institucional da Libra.

Como já destacado por ocasião de sua decisão de se retirar do bloco, o Palmeiras entende que a construção de um modelo sólido de governança para o futebol brasileiro exige correção e transparência, além do compromisso inegociável com a verdade - e não com falsas narrativas.

Nota conjunta entre Flamengo e Grêmio

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e o Clube de Regatas do Flamengo informam que, desde o início deste ano, defenderam conjuntamente um critério de rateio da verba de audiência, prevista no contrato firmado entre a Globo e os clubes da Libra, que reconheça a capacidade de cada clube de gerar valor econômico.

Essa atuação foi fundamental para que Grêmio, Flamengo e os demais clubes da Libra firmassem, no último fim de semana, um acordo que encerra a divergência sobre a distribuição das receitas de audiência, parcela que corresponde a 30% da remuneração fixa total prevista no contrato de direitos de transmissão até 2029.

O entendimento alcançado representa um equilíbrio entre o modelo defendido por Grêmio e Flamengo e a posição dos demais clubes da Libra. O esforço conjunto de todas as partes foi decisivo para a construção de uma solução consensual.

O acordo garante que, no período de 2026 a 2029, Grêmio e Flamengo ampliarão suas participações nas receitas de audiência em relação ao modelo anteriormente proposto, assegurando receitas adicionais para ambos os clubes.

Grêmio e Flamengo reforçam seu compromisso com a construção de uma liga forte, sustentável e alinhada às melhores práticas globais, destacando que o diálogo, a responsabilidade institucional e a capacidade de convergência são fundamentais para o desenvolvimento do futebol brasileiro.

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