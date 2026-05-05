O Flamengo chegou a um acordo com os demais clubes da Libra (Liga do Futebol Brasileiro). para encerrar a divergência sobre a distribuição das receitas de audiência dos direitos de transmissão. Em nota, o clube carioca enalteceu o esforço conjunto dos membros do bloco. O tema vinha sendo um importante entrave nos últimos meses.

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- O Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo com os demais clubes da Libra para encerrar a divergência relacionada à distribuição das receitas de audiência dos direitos de transmissão. A solução, construída pelo esforço conjunto, representa um passo importante para o alinhamento entre os clubes e o avanço do projeto de criação da Liga Nacional - divulgou o Flamengo.

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O principal entrave entre o Flamengo e os clubes da Libra era referente a 30% do total da remuneração fixa estabelecida no contrato com a Globo pelos direitos de transmissão dos jogos até 2029.

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No fim de março, Bap, presidente do Flamengo, se reuniu com o CEO do Bahia, Raul Aguirre, para tratar do tema. O encontro entre as lideranças da Libra indicava um grande avaço para o acordo.

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Além do Flamengo, Libra também enaltece acordo

A Libra também divulgou o acordo entre os clubes. A entidade afirma que foi encontrado um ponto de equilíbrio entre as partes e destacou o esforço coletivo no processo.

Os clubes da Libra e o Clube de Regatas do Flamengo firmaram, neste fim de semana, um acordo que encerra a divergência sobre a distribuição da receita relativa aos valores de audiência – que representa 30% do total da remuneração fixa estabelecida no contrato com a Globo pelos direitos de transmissão dos jogos até 2029.

Foi encontrado um ponto de equilíbrio entre o que a nova diretoria do Flamengo requisitava desde que assumiu o comando do clube, em janeiro de 2025, e o que alguns clubes da Libra entendiam ser o modelo de sua preferência. O esforço de todos para alcançar a solução foi fundamental.

Flamengo e os demais clubes da Libra agora focam nos próximos passos para a criação da Liga Nacional, no reforço da valorização de suas propriedades e na visão de fortalecimento, avanço e melhoria do ecossistema do futebol brasileiro, em conjunto com a CBF e os clubes da FFU.

Luiz Eduardo Baptista (BAP), presidente do Flamengo (Foto: Reprodução/Flamengo TV)

Entenda o imbróglio

A tentativa de negociar coletivamente a divisão das cotas de direitos de transmissão ganhou contornos delicados quando o Flamengo passou a discordar do critério adotado. O clube ingressou com uma ação judicial e conseguiu bloquear R$ 83 milhões referentes às verbas de transmissão. Posteriormente, parte do valor foi liberado, mas R$ 17 milhões seguem retidos.

Veja como é o modelo de divisão

Igualitário (40%): repartido igualmente entre os clubes da Série A que integram a Libra.

Performance (30%): Com base na posição final no Brasileirão.

Audiência (30%): Como referência a audiência dos jogos; sob contestação do Flamengo.

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