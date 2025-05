Alvo de críticas, Athletico anuncia melhorias na identidade visual da Arena da Baixada

O Athletico anunciou nesta segunda-feira (12) que fará melhorias na identidade visual da Arena da Baixada nos próximos meses. O estádio é alvo de críticas da torcida por ser cinza e não ter as cores do Furacão.

De acordo com o clube, a direção fará quatro intervenções na fachada externa do setor Buenos Aires. O Athletico pretende também fazer mudanças em outros setores, mas ainda não deu detalhes e apenas "prometeu novidades em breve".

As mudanças para a Ligga Arena são: pintura do prédio frontal de preto; instalação de 10 banners de 9,30m por 19,25m (total 1.790,25m²); instalação do letreiro "Club Athletico Paranaense" de 49,80m por 2,40m na parte superior da fachada e adesivagem em preto dos vidros junto às vigas, com a instalação de dois escudos em vermelho.

As obras já iniciaram nesta semana e poderão ser vistas, em partes, no próximo jogo na Arena, pela Copa do Brasil. O Athletico recebe o Brusque em 20 de maio, uma terça-feira, às 19h30, pela partida de volta da terceira fase - na ida, as equipes ficaram no 0 a 0. Não há previsão para a entrega de todas as intervenções.

Arena da Baixada tem pouca identificação com as cores vermelho e preto, do Athletico. Foto: Athletico-PR

Athletico na Série B

O Furacão vem de três jogos sem vencer, com derrotas para Novorizontino (2x1, fora) e Botafogo-SP (4x1, casa) e empate contra a Chapecoense (1x1, casa). Com a sequência negativa, o Athletico ocupa a nona posição, com nove pontos, e pode sair da primeira parte da tabela com o complemento da rodada.

Desde o último jogo, a equipe é comandada pelo treinador interino João Correia, 31 anos, que substituiu o demitido Maurício Barbieri.

Agenda do Athletico na Arena e fora