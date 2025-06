No dia 5 de julho, a Mercado Livre Arena Pacaembu receberá o jogo entre Corinthians Legends e Boca Juniors Legends. Entre os nomes confirmados está o técnico Tite, que comandará o time corintiano nessa partida marcada para as 15h. O reencontro remete à final de 2012, quando o Timão venceu por 2 a 0 no Pacaembu e conquistou a taça de campeão.

A participação do treinador é mais do que simbólica. Essa será a primeira manifestação pública de Tite desde que anunciou uma pausa por tempo indeterminado na carreira para cuidar da saúde mental e física.

— Olá, torcedor corintiano. Rememorar o jogo que nos remeteu ao título, rememorar a atmosfera do Pacaembu, rememorar a energia e a relação da torcida para com toda a equipe num jogo decisivo e emocionante… Essa conquista é tida com muitas cabeças, com muita torcida, com muitos pés, com muitas mãos. Ela é do conjunto todo que teve a felicidade e que agora a gente vai ter a possibilidade de não só relembrar, mas sentir novamente a mesma emoção — disse Tite.

O evento reunirá craques que marcaram época com a camisa alvinegra. Estão confirmados Alessandro, Fábio Santos, Paulinho, Danilo, Leandro Castán, Paulo André, Luis Ramírez, Jorge Henrique e Júlio César — nomes que construíram a trajetória invicta até o título continental. A grande expectativa, no entanto, gira também em torno de Emerson Sheik, autor de dois gols na final.

Do lado argentino, o Boca Legends contará com nomes como Rolando Schiavi, Basualdo, Abbondanzieri, Facundo Imboden, Aníbal Matellani, Ariel Carreño e Pablo Mouche — alguns deles presentes na decisão da Libertadores há 13 anos.

Confira os valores dos ingressos:

Norte : Inteira R$ 120 / Meia R$ 60

: Inteira R$ 120 / Meia R$ 60 Leste (Central, Lateral e Visitante) : Inteira R$ 280 / Meia R$ 140

: Inteira R$ 280 / Meia R$ 140 Oeste Coberta : Inteira R$ 375 / Meia R$ 188

: Inteira R$ 375 / Meia R$ 188 Oeste Descoberta e Visitante: Inteira R$ 280 / Meia R$ 140

Reencontro de Gigantes – Corinthians Legends × Boca Legends

🗓️ 5 de julho de 2025 (sábado), às 15h

📍 Mercado Livre Arena Pacaembu — Praça Charles Miller, s/nº – São Paulo

🎟️ Ingressos: reencontrodegigantes.com.br e bilheteria física (Portão 1)

📺 Transmissão: SBT, ESPN e NSports

Tite levantou taça no Corinthians (Foto: Daniel Augusto Jr)

Carreira de Tite

O último clube que o treinador trabalhou foi o Flamengo, entre 2023 e 2024. O gaúcho foi demitido do cargo após uma eliminação nas quartas de final da Libertadores para o Peñarol, sendo muito contestado pelos rubro-negros.

Antes disso, ficou seis anos na Seleção Brasileira e disputou duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022. No Corinthians, o treinador ainda era quase uma unanimidade por suas boas campanhas.

O treinador comandou o Timão em três passagens: entre 2004 e 2005, de 2010 a 2013, e de 2015 a 2016. No total, foram 378 jogos, com 62% de aproveitamento e seis títulos conquistados: dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), um Campeonato Paulista (2013), uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes da Fifa (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013).