‘Mágico é o Harry Potter’: torcedores do Athletico se revoltam com treinador interino

O técnico interino, João Correia, surpreendeu ao analisar sua estreia pelo Athletico no empate em 1 a 1 com a Chapecoense na quinta-feira (8), na Ligga Arena, pela sétima rodada da Série B. Após o tropeço em casa, o comandante atleticano citou uma famosa série de fantasia para avaliar o desempenho e gerou certa revolta na torcida (veja reações abaixo).

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Vocês (imprensa) me perguntam se o time jogou como eu queria, se foi agressivo, se criou como eu gostaria. Não, porque não sou mágico, sou treinador. Mágico é o Harry Potter. Para ser um trabalho consistente, não se vê em três dias. Isso é com qualquer treinador do mundo - afirmou, em entrevista coletiva.

O Furacão saiu atrás do placar, com gol de Walter Clar aos 44 minutos do segundo tempo. Nos acréscimos, aos 54, o meia Giuliano bateu pênalti e deixou tudo igual.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Athletico chegou a três jogos sem vencer na Série B, com duas derrotas e um empate. O clube ocupa a nona posição, com nove pontos, e pode sair da primeira parte da tabela com o complemento da rodada.

- A nível de posicionamento, estávamos exatamente como eu queria. Tivemos alguns problemas que levam tempo, principalmente com uma mudança de sistema que é completamente diferente do anterior. O jogo não foi top, mas teve aspectos positivos. Tivemos 23 finalizações, faltou um pouco de discernimento no terço final, da decisão correta, mas fiquei satisfeito com o aquilo que os jogadores produziram e totalmente insatisfeito com o resultado, porque na nossa casa a única coisa que pode acontecer é a vitória - avaliou João Correia.

continua após a publicidade

➡️Presidente do Athletico denuncia calote de quatro grandes clubes brasileiros

Quem é João Correia, técnico interino do Athletico?

João Correia comanda treino do Athletico no CT do Caju. Foto: José Tramontin/Athletico

João Correia é treinador do sub-20 do Athletico e assumiu provisoriamente a equipe para substituir Maurício Barbieri, demitido no domingo (4). Com 31 anos, ele está no Furacão desde agosto de 2024.

Sob seu comando, o Athletico é o vice-líder no Brasileirão da categoria, com 19 pontos em nove partidas, um a menos que o líder Palmeiras - a equipe rubro-negra vem de quatro vitórias seguidas e tem a segunda zaga menos vazada, com sete gols. No Paranaense sub-20, com 100% de aproveitamento, lidera o torneio com 13 gols marcados e nenhum sofrido.

A diretoria ainda não definiu se vai dar continuidade ao português ou contratar um treinador para a próxima partida, diante do líder Vila Nova, fora de casa. O jogo é somente em 19 de maio.

- Somos todos interinos na vida. No futebol, o mais importante é a vitória, tem que ganhar. Meu único foco é ganhar o próximo jogo, seja o Palmeiras se for pelo sub-20 ou o Vila Nova pelo profissional. Sei da minha qualidade e da qualidade no elenco - completou o treinador.

Antes de chegar ao CT do Caju, o jovem técnico português estava nas categorias de base do Barra-SC e foi indicado pelo diretor de futebol, Rodrigo Possebon, que trabalhou com ele na equipe catarinense. Na época, Possebon era dirigente da formação e só virou do profissional no começo de 2025.

Natural de Lisboa, João Correia se formou em Ciências do Desporto pela Universidade de Lisboa e possui as licenças A da Conmebol e B da UEFA para treinador. Ele começou a carreira em 2012, como auxiliar do 1º de Dezembro, e passou por Estoril e pela base do Benfica, além de ter sido analista de desempenho no AEK, da Grécia.

A sua primeira experiência como técnico aconteceu em 2017, pelo Oeiras, que disputa divisões distritais de Lisboa. Ele ficou até 2020 e, no mesmo ano, se transferiu para o Desportivo Moscavide para também disputar a mesma competição. Em 2021, João Correia veio ao Brasil e foi auxiliar-técnico do Cuiabá, Vasco (2022) e Atlético-GO (2023).

Veja as reações da declaração de João Correia

Agenda do Athletico