Mario Celso Petraglia, presidente do Athletico Paranaense, denunciou que quatro grandes clubes brasileiros não cumpriram pagamentos em negociações recentes com o clube paranaense. As acusações foram feitas em áudio que circulou em aplicativos de mensagem nesta quarta-feira (7), cuja autenticidade foi confirmada pelo próprio dirigente.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A gravação expõe uma conversa em que Petraglia discute a situação financeira do Athletico, destacando problemas com transferências não pagas por Corinthians, Vasco, Fluminense e Atlético-MG. O dirigente manifestou preocupação com o impacto dessas pendências no fluxo de caixa do clube para 2025.

No áudio, o presidente do Furacão aborda o processo de Recuperação Judicial do Vasco e como isso afeta a negociação do zagueiro Léo, adquirido pelo Athletico por cerca de R$ 12 milhões no fim de 2024.

continua após a publicidade

— Quanto ao Léo Pereira, o Vasco não pediu falência, o Vasco pediu RJ, recuperação judicial. É como se fosse uma concordata do passado. Então ele vai pagar um percentual muito baixo das dívidas e não tem prazo para isso. O Léo Pereira, como o Athletico não está em recuperação, temos que pagar independentemente, apesar que o contrato visava encontro de contas, mas infelizmente não foi possível fazê-lo. Não estamos recebendo e já pagamos o Léo Pereira — declarou Petraglia no áudio.

Sobre os outros clubes, o presidente do Athletico afirmou:

— Temos jogadores como o Alex Santana, vendido ano passado para o Corinthians, que ele não nos pagou. Tem também o caso do Vasco, que não nos pagou. Foi vendido ano passado o volante, não me lembro o nome agora (Hugo Moura).

continua após a publicidade

O dirigente também mencionou pendências com Fluminense e Atlético-MG:

— O Canobbio para o Fluminense, tinham que pagar a primeira parcela, e só deram 500 mil reais. O Cuello, o Atlético-MG comprou e não pagou nenhuma prestação, já está vencida. As vendas para o mercado interno foram todas previstas no nosso fluxo de caixa e infelizmente não serão realizadas. Essa é nossa preocupação para este ano.

Reforma da Arena noa áudios

De acordo com as informações do áudio, o Atlético-MG deve aproximadamente R$ 36 milhões pela contratação de Cuello, sem ter pago nenhuma parcela. O Fluminense, que adquiriu Canobbio por cerca de R$ 37 milhões, pagou apenas R$ 500 mil da primeira parcela. O Corinthians deve R$ 12 milhões pela transferência de Alex Santana, valor que o Athletico cobra na Justiça. O Vasco não quitou integralmente os R$ 1,8 milhão referentes à contratação de Hugo Moura.

Além das questões envolvendo transferências de jogadores, Petraglia mencionou a dívida da reforma da então Arena da Baixada, atual Ligga Arena, para a Copa do Mundo de 2014. O presidente revelou que o clube precisará pagar R$ 62 milhões em junho de 2025, após já ter desembolsado R$ 67 milhões no ano anterior.

— Ela (Prefeitura de Curitiba) tem compromisso de vender em 12 anos os R$ 240 milhões, ou seja, R$ 20 milhões por ano. Ela não tem vendido esse potencial. Isso obriga o Athletico a pagar a prestação integral. Já pagamos R$ 67 milhões ano passado e esse ano vamos ter que pagar R$ 62 milhões. O vencimento é em junho de 2025 — explicou o dirigente.

Os clubes citados por Petraglia não se manifestaram sobre as acusações feitas no áudio vazado.