Técnico do Sub-20 do São Paulo recebe convite da CBF para ministrar curso de treinadores

O técnico Allan Barcellos, do Sub-20 do São Paulo, recebeu um convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ministrar aulas no curso que a instituição aplica para formar técnicos de futebol.

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano, Allan ficará responsável por disciplinas que englobam treinamento técnico, tático e estratégico. O treinador está no Tricolor desde 2022.

Com bastante confiança por parte da diretoria, está ajudando na formação de jogadores de Cotia, com muitos ganhando espaço no profissional, e agora terá este compromisso à frente da CBF, pela segunda vez.

Mesmo com esta função, o técnico do Sub-20 do Tricolor seguirá à frente da equipe sub-20, que disputa simultaneamente o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro da categoria.

Base do São Paulo vive um dos melhores momentos da temporada

O trabalho de Allan na base do São Paulo tem sido ponto de destaque. Após um início de temporada desafiador, marcado pela subida de atletas ao elenco profissional e divisão do grupo entre Sub-19 e Sub-20, o time acumula nove jogos de invencibilidade e vive seu melhor momento no ano.

O treinador possui ampla formação, com MBA pela USP, pós-graduações com especialização em futebol, todas as licenças de treinadores da CBF Academy, além dos certificados de Coordenação Metodológica e Gestão Esportiva da entidade.