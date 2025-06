São Paulo promove treino conjunto com atletas do Sub-20 e profissionais

O São Paulo se apresenta oficialmente nesta quinta-feira, dia 26 de junho, após um recesso de quase duas semanas. No mais, alguns jogadores estão no CT da Barra Funda seguindo um cronograma específico de aprimoramento físico. Às vésperas do retorno do elenco completo, o Tricolor passou por algumas atividades com jogadores do Sub-20.

Estão participando destes cronogramas jogadores como Dinenno, Ferreirinha, Luiz Gustavo, Oscar, Lucas Moura e Marcos Antonio. Calleri, que operou o joelho recentemente, também está cumprindo seu cronograma no Reffis.

Nos registros do time, Oscar, Marcos Antonio, Dinenno e Luiz Gustavo apareceram fazendo atividades no gramado, junto aos mais novos.

A reapresentação do elenco completo será no dia 26 de junho. Hernán Crespo foi apresentado oficialmente nesta terça-feira, dia 24 de junho, e está no CT da Barra Funda com a sua comissão técnica planejando os próximos passos.

Luiz Gustavo fez atividades no gramado (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Crespo fará sua estreia oficial pela equipe contra o Flamengo no Maracanã, emendando mais um confronto fora de casa diante do RB Bragantino, mais um clube que briga no G4 do Brasileirão.

O retorno ao Morumbis está marcado para o dia 19 de julho, um clássico contra o Corinthians pela 15ª rodada da competição nacional. Ainda neste mês, o tricolor enfrenta Juventude, fora de casa, Fluminense, em casa, e fecha contra o Athletico-PR no jogo de ida das oitavas de final da Copa Do Brasil. O duelo mata-mata inicia na capital paulista e o jogo da volta será em Curitiba.

