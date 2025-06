O Grêmio apresentou oficialmente, no início da tarde desta quarta-feira (25), Alex Santana. O volante de 30 anos, que chega por empréstimo do Corinthians até o final do ano, confirmou que Felipão, coordenador técnico do Tricolor Gaúcho, foi determinante para sua vinda para o Imortal.

— Trabalhei com o Felipão em 2022, no Athletico-PR. Foi um caminho muito bom traçado por ele. Quando ele me ligou, falando da possibilidade do Grêmio, não pensei duas vezes. 'Professor, quero trabalhar contigo novamente, vamos para essa experiência'. Meu sogro e meu cunhado são gremistas. Na hora que falei para minha esposa, felicidade. Meu sogro ficou bastante emocionado — revelou.

Felipão treinou Alex Santana no Athletico-PR. (Foto: Renan Oliveira/AGIF)

Alex Santana avalia passagem pelo Corinthians: 'não foi ruim'

Pelo Corinthians, Alex Santana disputou 37 partidas, e marcou dois gols. O volante perdeu espaço com a chegada de Dorival Jr. Ainda assim, não avalia como negativa a passagem pelo Timão, com quem conquistou o Campeonato Estadual no início deste ano.

— Não é que não performei lá. Fui campeão paulista este ano. Joguei, se não me engano, 17, 18 jogos, fiz dois gols. Não foi uma passagem ruim. Treinador tem as suas preferências — contemporizou.

Justamente por pertencer ao Corinthians, Alex Santana não pôde atuar no empate em 1 a 1 entre as equipes, no dia 12 de junho, na última partida de ambos pelo Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Com isso, a estreia do volante pelo Grêmio deve acontecer contra o São José, no dia 8 de julho, às 19h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela Recopa Gaúcha.