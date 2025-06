Em sua apresentação oficial no Grêmio, no início da tarde desta quarta-feira (25), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS, Alex Santana relembrou uma antiga declaração sua, que repercutiu após o acerto com o Tricolor Gaúcho. Em 2017, em entrevista à Rádio Gre-Nal, o meio-campista, formado no Internacional, àquela época no Paraná, afirmou ter mais qualidade do que Maicon, ídolo gremista.

A reportagem do Lance! citou a declaração na entrevista coletiva de apresentação de Alex Santana. O jogador riu, e foi sincero ao justificar a fala, da qual se arrepende.

— Com 21 anos fazemos muitas cagadas na vida. Acabei dando essa entrevista na empolgação do momento. Maicon é um craque, até comecei a acompanhar mais ele depois dessa entrevista — alegou.

'Zero comparação com o Maicon', frisa Alex Santana

Alex Santana e Maicon têm, em comum, o fato de terem iniciado a carreira como meias, e se transformado em volantes com o passar dos anos. Indo mais além, a dupla chega ao Grêmio na casa dos 30 anos, após perderem espaço em um grande clube paulista (Corinthians e São Paulo, respectivamente). Porém, o novo reforço gremista não quer se apegar em tudo isso.

— Acredito que não existe essa comparação. Maicon foi um fenômeno. Tenho minhas características, sou polivalente, mas zero comparação com o Maicon — concluiu Alex Santana.

