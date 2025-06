O Atlético-MG perdeu um nome importante do clube fora dos gramados. Cristiano Nunes, preparador físico do Galo, está em negociação com a CBF para se juntar à seleção brasileira, e deixa o clube mineiro.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Heverton Guimarães e confirmada pelo Lance! Cristiano chegou a ser chamado para os dois últimos jogos da seleção brasileira. O preparador foi responsável pela parte física dos atletas para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Com a saída de Cristiano, o Atlético ainda conta com Marcelo Luchesi e Ricardo Seguins como preparadores físicos.

História vitoriosa

Cristiano Nunes está no Atlético desde 2021. O ano de chegada do preparado físico foi justamente o ano mais vitorioso da história do Galo, onde o clube venceu o Campeonato Mineiro, Brasileirão e Copa do Brasil, além de ser semifinalista da Libertadores.

Apesar do grande trabalho na preparação física, Cristiano também sempre chamou atenção pelos discursos antes das partidas para os jogadores. O profissional exercia um papel de liderança dentro do clube, tendo grande carinho da torcida.

Reapresentação do elenco

Os jogadores do Atlético-MG estão de férias, em decorrência do Super Mundial de Clubes. Antes, o grupo iria se reapresentar nesta sexta-feira (27), porém o cube divulgou que a nova data será no dia 30, próxima segunda-feira.

A mudança ocorreu, segundo o clube, em comum acordo com os jogadores. Havia um combinado que caso o Atlético vencesse as duas últimas partidas do Brasileirão antes da parada, os atletas teriam o final de semana de folga. Porém esses dias serão descontados no período de férias do fim do ano. Veja a nota do clube.

"Em face das notícias veiculadas sobre a reapresentação do elenco, O Galo esclarece que os atletas retornarão na 2ª feira, dia 30 de junho, visando à preparação para a partida do dia 12 de julho, contra o Bahia."

"A reapresentação aconteceria nesta 6ª feira, dia 27 de junho, porém houve um acordo interno com o grupo de jogadores na véspera da partida contra o Ceará que, se atingissem a meta de vencer as duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, os atletas ganhariam o final de semana, com esses dias sendo descontados no período de férias do final do ano."