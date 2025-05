Petraglia dá bronca no elenco do Athletico e faz promessas à torcida organizada

O presidente Mario Celso Petraglia cobrou o elenco do Athletico após goleada sofrida para o Botafogo-SP por 4 a 1 no domingo (4), na Ligga Arena, pela sexta rodada da Série B. O mandatário do Furacão ainda recebeu integrantes da principal torcida organizada e prometeu "corrigir a rota" na temporada.

Na segunda-feira (5), Petraglia foi ao CT do Caju e, em tom crítico, falou aos atletas que a goleada sofrida no final de semana "foi uma das maiores vergonhas da história do clube". Ele também fez cobranças sobre a melhora no desempenho e deixou nas entrelinhas que, se não melhorar, jogadores poderão ser negociados pelo Athletico na janela de transferências da metade do ano.

No mesmo dia, integrantes da organizada Os Fanáticos foram na frente do CT rubro-negro para protestar. O grupo não foi recebido, mas acertou um encontro para a noite de terça-feira (6) com Petraglia, junto com os diretores Márcio Lara e Mauro Holzman.

Na reunião, o mandatário atleticano prometeu reforços, reaproximação com a torcida e correções dos erros cometidos desde o ano passado. O presidente do Athletico também afirmou que ainda não definiu um nome para substituir o técnico Maurício Barbieri, demitido no domingo (4).

Em busca de um substituto, o Furacão volta a campo contra a Chapecoense na quinta-feira (8), às 21h35, na Ligga Arena, pela sétima rodada do Brasileiro.

Petraglia, presidente do Athletico, voltou a frequentar partidas na Ligga Arena em 2025. Foto: Gabriel Machado/AGIF

Barbieri demitido do Athletico

O técnico Maurício Barbieri foi avisado da demissão no vestiário, minutos depois da goleada para o Botafogo-SP. O anúncio foi feito em entrevista coletiva, feita pelo diretor de futebol, Rodrigo Possebon.

O treinador de 43 anos lamentou que "o processo foi interrompido" e afirma que "deixou sementes plantadas, com bons números, e que seu objetivo será alcançado no final da temporada". Em quase cinco meses, Barbieri teve 12 vitórias, sete empates e cinco em 24 jogos, com aproveitamento de 59,7%.

Nesta temporada, o Athletico caiu nas semifinais do Campeonato Paranaense para o Maringá, com derrota por 3 a 0 na Arena da Baixada. Na Copa do Brasil, a equipe atleticana está na terceira fase da Copa do Brasil e empatou na ida em 0 a 0 com o Brusque, na Arena Joinville. Pela Série B, o Furacão ocupa a nona posição da Série B, com nove pontos em seis partidas.

Maurício Barbieri foi demitido do Athletico com 59,7% de aproveitamento. Foto: José Tramontin/Athletico

