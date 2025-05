No primeiro jogo após a demissão do técnico Maurício Barbieri, o Athletico Paranaense, comandado pelo interino João Correia, português de 31 anos, arrancou um empate por 1 a 1 com a Chapecoense na Ligga Arena. Os dois gols foram marcados nos minutos finais, na noite desta quinta-feira (8), abrindo a sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo ainda teve um gol anulado para a equipe catarinense, e um pênalti perdido pela paranaense.

Com o resultado, Chape e Furacão seguem colados na classificação, agora com dez pontos cada, na oitava e nona posição, respectivamente. Com o decorrer da rodada, que tem jogos sábado, domingo, segunda e quarta, ambos devem perder posições.

Como foi Athletico-PR x Chapecoense

Jogando em casa, mesmo sem treinador efetivado, o Furacão dominou as principais ações do primeiro tempo, embora a primeira boa chance tenha sido da Chape. Aos 12 minutos, Mário Sérgio quase completou para o gol um cruzamento de Maílton. Mas foi só. Aos 20, Luiz Fernando desviou de cabeça um cruzamento mandando por cima do travessão catarinense. Pouco depois, Esquivel arriscou de longe e obrigou Léo Vieira e fazer boa defesa para a Chape. Aos 39, o goleiro alviverde quase aceitou um chute relativamente fraco de Patrick, mas a bola bateu lentamente na trave depois de resvalar no corpo do arqueiro.

Na volta do intervalo, a Chapecoense até estufou as redes, mas o gol não valeu. Giovanni Augusto fez boa jogada e assistência para Mário Sérgio marcar, mas em posição de impedimento. O VAR acusou e anulou. Aos 19, em nova chegada firme do time catarinense, o lateral rubro-negro Belezi apareceu para evitar que a bola chegasse a Walter Clar. Três minutos depois, foi a vez de o Furacão flertar com o gol. O atacante Tevis, de 19 anos, foi derrubado por Bruno Leonardo na área: pênalti. Na cobrança de Alan Kardec, o goleiro Léo Vieira acertou o canto e fez uma defesaça.

Até que, aos 44, no apagar das luzes, O lateral-esquerdo Walter Clar se aproveitou de uma bola que sobrou pelo seu lado, invadiu e tocou por baixo do goleiro Mycael e morreu nas redes. Mas quando a vitória da Chape parecia sacramentada, em uma cobrança de escanteio, o zagueiro rubro-negro Tobia Figueiredo foi agarrado pelo lateral Everton na área catarinense. O VAR entrou em ação de novo e chamou o árbitro Luciano da Silva Miranda Filho, que confirmou a penalidade para os anfitriões. Desta vez, foi Giuliano quem cobrou: forte e alto, sem chances de defesa, garantindo o ponto sofrido para ao Athletico em casa.

O que vem por aí

A Chapecoense só volta aos gramados na outra sexta-feira (16), daqui a uma semana, quando recebe o Cuiabá, na Arena Condá, em Chapecó. No dia seguinte, será a vez do Athletico jogar fora de casa, contra o Vila Nova, atual líder, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Os dois jogos valem pela oitava rodada da Série B.