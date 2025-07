Qual perfil de técnico John Textor procura para o Botafogo?

O Botafogo teve mais um trabalho interrompido na "era SAF" sob o comando de John Textor, e Renato Paiva foi o sexto treinador a deixar o clube desde a compra das ações do futebol por parte do empresário estadunidense. O anúncio foi feito na madrugada desta segunda-feira (30), e o Alvinegro já está no mercado atrás de um novo comandante dentro do perfil desejado.

Este, por sua vez, não é novidade. John Textor sempre deixou claro a ideia de contar com treinadores que gostem de impor seu jogo com futebol ofensivo para tornar o Botafogo "dominante".

Para tocar o projeto do "Botafogo Way", nenhum nome foi citado para o segundo semestre de 2025. No início do ano, antes de contratar Renato Paiva, Textor chegou a entrevistar nomes importantes como Roberto Mancini e Tite, mas surpreendeu a fechar com o português.

Renato Paiva, no entanto, foi na contramão ao desejado e conversado no ato de sua contratação. Em suas mãos, o Botafogo demorou a engrenar, apresentou extrema dificuldade na condição de visitante e passou longe de ser um time agressivo no terço final. Veio, então, mais uma troca.

Renato Paiva teve passagem de apenas quatro meses pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Tempo de trabalho dos técnicos na SAF do Botafogo:

Desde que passou a ser controlado no novo modelo de gestão, o Glorioso tem uma média de um treinador a cada 180 dias. Paiva se juntou a Bruno Lage, Lucio Flavio e Tiago Nunes, todos do trágico segundo semestre de 2023, na lista de demitidos pela gestão. Os outros dois portugueses, Luís Castro e Artur Jorge - este campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024 - pediram para sair após receberem propostas do Oriente Médio.

Luís Castro - 25/3/2022 a 30/6/2023 - 462 dias

Bruno Lage - 7/7/2023 a 03/10/2023 - 88 dias

Lúcio Flávio - 3 de outubro de 2023 a 14 de novembro de 2023 - 42 dias

Tiago Nunes - 16 de novembro de 2023 a 22 de fevereiro de 2024 - 98 dias

Artur Jorge - 05 de abril de 2024 a 03 de janeiro de 2025 - 273 dias

Renato Paiva - 27 de fevereiro de 2025 a 30 de junho de 2025 - 123 dias

Renato Paiva foi demitido do Botafogo um dia após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Sua passagem pelo clube foi de 23 jogos, com 12 vitórias, três empates e oito derrotas, com aproveitamento de cerca de 56%.