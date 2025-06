Clube da Série B exerce prioridade e compra goleiro do Fluminense; veja valor

O Coritiba exerceu a opção de compra do goleiro Pedro Rangel, do Fluminense, nesta semana. O jogador estava emprestado pelo Tricolor, que receberá R$ 1,5 milhão pela negociação.

O valor é referente a 50% dos direitos econômicos do atleta de 24 anos - o Flu mantém a outra metade. No acordo, o Coxa fará o pagamento em três parcelas de R$ 500 mil.

A diretoria alviverde decidiu fazer esse movimento antecipado e investir em Pedro Rangel após o Casa Pia, de Portugal, fazer uma oferta pela compra do goleiro. Com a prioridade, o Coritiba optou por assegurar o jogador até o final de 2028.

A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Central Fluminense e confirmada pelo Lance!.

Pedro Rangel, do Fluminense ao Coritiba

Pedro Rangel começou na base do Itapirense (SP) e terminou a formação no Fluminense. Ele fez apenas sete jogos com a camisa tricolor entre 2021 e 2023 - o contrato iria até o fim de 2027. No ano passado, o goleiro foi emprestado ao Atlético-GO e disputou nove partidas.

Pelo Coritiba, Pedro Rangel participou de um confronto pelo Paranaense e outros sete na Série B ao substituir o titular Pedro Morisco, que sofreu uma lesão na mão antes do começo da competição. O goleiro passou em branco em três desses jogos e chegou a defender um pênalti contra o Novorizontino.

Pedro Rangel, atualmente no Coritiba, teve poucas chances no Tricolor. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Em alta na Série B, o Coxa é o terceiro colocado, com 24 pontos, e está invicto há seis partidas, com quatro vitórias e dois empates. No sábado (28), às 18h30 (de Brasília), o Coritiba faz o clássico diante do Athletico, na Arena da Baixada - o rival ocupa a sexta posição, com 20 pontos

Provável escalação do Coritiba para o Atletiba