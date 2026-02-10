O meia Alexandre recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (10), após ficar internado no Hospital Quinta D'Or, no Rio de Janeiro. O jogador do Sampaio Corrêa-RJ havia sofrido uma convulsão aos 8 minutos do primeiro tempo da partida contra o Flamengo, no último sábado (7), e deixou o campo de ambulância.

continua após a publicidade

➡️ Com desfalques importantes, Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Vitória

Segundo notado clube, o atleta passou por tomografia computadorizada de crânio, ressonância magnética, exames laboratoriais, eletrocardiograma e monitoramento cardíaco com holter de 24 horas. Nenhuma alteração neurológica ou cardíaca foi constatada nos exames realizados durante o período de observação.

Após a alta, Alexandre seguirá em repouso em casa e continuará sendo acompanhado, aguardando a realização de novos exames antes de retornar às atividades físicas.

continua após a publicidade

A convulsão ocorreu logo no início da partida. Ao perceberem a gravidade da situação, jogadores de Flamengo e Sampaio Corrêa solicitaram imediatamente a entrada da ambulância. Enquanto o atendimento não chegava, atletas das duas equipes auxiliaram no socorro ao jogador, que foi atendido ainda no gramado pelos médicos do clube.

Em comunicado, o Sampaio Corrêa agradeceu as manifestações de apoio recebidas após o ocorrido. Confira abaixo a nota na íntegra.

➡️ Aposte nas partidas do Campeonato Carioca

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Nota do Sampaio Corrêa-RJ sobre Alexandre

"O meia Alexandre recebeu alta no Hospital Quinta D'or, no final da manhã desta terça feira. O atleta, que sofreu uma convulsão na partida contra o Flamengo, no último sábado, estava internado na unidade clinica para baterias de exames e observação.

O camisa 8 do Sampaio passou por tomografia computadorizada de cranio, ressonância magnética de crânio, exames laboratoriais e holter de 24h, além do eletrocardiograma que não constataram nenhuma alteração neurológica e cardíaca.

O jogador seguirá em repouso em casa, aguardando novos exames, para depois retornar as atividades físicas.

O Sampaio Corrêa FE agradece a todos pelas mensagens e orações para o nosso Homem de Ferro. Seguimos juntos, Xande. Cada vez mais fortes!"

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo