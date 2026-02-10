Allan desembarca em São Paulo para assinar com o Corinthians: 'Meu sonho'

O volante Allan chegou a um acordo para reforçar o Corinthians e desembarcou na manhã desta terça-feira (10) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para assinar com o clube. O jogador, que pertence ao Flamengo, chega ao Timão por empréstimo até o fim da temporada 2026 e reforça o setor do meio-campo comandado por Dorival Jr.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Corinthians chegou a um acerto com o Rubro-Negro para o meia e vai arcar integralmente com os custos dos salários de Allan. A negociação entre os clubes se estendeu ao longo das últimas semanas e valores pedidos pelo Flamengo chegaram a travar a transferência, que foi resolvida nos últimos dias. O volante ressaltou que está realizando o sonho de jogar pelo clube e mira a conquista de títulos na temporada 2026.

- Estou preparado para jogar. Ainda mais com a ajuda de toda equipe, do Dorival... é o meu sonho jogar no Corinthians e vai dar tudo certo. As minhas expectativas são as melhores. Eu vim para jogar, somar, estou focado aqui, quero construir minha história no Corinthians e ajudar a conquistar títulos - disse o volante.

continua após a publicidade

O longo tempo de negociação entre Corinthians e Flamengo aumentou ainda mais a ansiedade do meia, que também destacou a importância de manter o alto nível apresentado pelo elenco nas últimas competições disputadas, que resultaram nos títulos da Copa do Brasil e Supercopa.

- Estava ansioso, não vou negar. Acabou demorando um pouquinho, mas deu certo. Não estava nem dormindo, estava louco para chegar aqui, treinar e jogar. Chegar num time campeão aumenta a responsabilidade, a gente sabe que tem que manter ou aumentar o nível. Mas estou preparado, vim de uma equipe grande também - completou.

continua após a publicidade

No Flamengo, Allan tem apenas uma partida disputada em 2026. Sob o comando de Filipe Luis, o meia perdeu espaço ao longo da última temporada e se afastou do protagonismo no setor de meio-campo do Rubro-negro, que passou a contar com novos contratados que assumiram a titularidade.

No Timão, o volante espera voltar a ganhar minutagem e garantiu que manteve a preparação física em dia, o que permite estrear em breve pelo Corinthians. A participação de Dorival na negociação também foi fator fundamental na decisão do atleta de fechar com o clube.

- Foi fundamental [a participação de Dorival]. Ele demonstrou interesse de que eu fizesse parte do projeto e isso me deixou mais confortável na minha decisão [...] Estou bem fisicamente, agora é ganhar ritmo de jogo. E só se ganha ritmo jogando, se ele precisar de mim vou estar preparado - finalizou Allan.

Antes de assinar com o Corinthians, o nome do jogador foi vinculado ao São Paulo. O Tricolor chegou a iniciar tratativas com o Flamengo, mas as negociações foram brevemente interrompidas e abriu-se um caminho para a investida do Corinthians.

Carreira de Allan

Natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, Allan teve passagens pelas categorias de base de Mirassol e São Paulo antes de se transferir para o Internacional. Ainda jovem, foi vendido ao Liverpool e, na sequência, emprestado ao Seinäjoen Jalkapallokerho, da Finlândia.

Após permanecer por quatro temporadas na Europa, o volante foi emprestado ao Fluminense no início de 2019, tornando-se um dos pilares da equipe. No ano seguinte, transferiu-se para o Atlético-MG, onde foi titular do time campeão do Brasileirão 2021, da Copa do Brasil 2021 e da Supercopa Rei 2022.