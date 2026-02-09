Flamengo e Lanús disputam a taça da Recopa Sul-Americana de 2026. O primeiro jogo será em Buenos Aires, na Argentina. As equipes decidem a taça no Rio de Janeiro, no Brasil. A Conmebol, organizadora do torneio, divulgou os uniformes que serão utilizados pelos times.

No jogo de ida, no Estádio Ciudad de Lanús, o Flamengo entrará em campo com o uniforme 2, composto por camisa, short e meiões brancos. Rossi, goleiro titular rubro-negro, vestirá trajes azuis, repetindo a escolha no confronto de volta. Na Argentina, o Lanús jogará com sua camisa principal, de cor bordô.

Jogo de volta entre Flamengo e Lanús

No Maracanã, o Flamengo entrará em campo vestindo o uniforme principal, vermelho e preto, com o short branco e meião vermelho. Já a equipe argentina estará com o camisa branca.

Uniformes de Flamengo e Lanús para a Recopa Sul-Americana (Foto: Divulgação/Conmebol)

Jogos da Recopa Sul-Americana

Jogo de ida

19/02 - Lanús x Flamengo - Estádio Ciudad de Lanús - 21h30

Jogo de volta

26/02 - Flamengo x Lanús - Maracanã - 21h30

*horário de Brasília

Compromissos do Flamengo antes do jogo de ida da Recopa Sul-Americana

Antes do primeiro confronto da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, o Flamengo terá dois compromissos. O primeiro será pelo Brasileirão, nesta terça-feira, quando visita o Vitória. Já no domingo, o Rubro-Negro encara o Botafogo, em partida válida pelas quartas de final do Carioca.

