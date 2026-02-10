menu hamburguer
Alexsander passa por procedimento com células-tronco para tratamento de lesão no Atlético-MG

Volante lesionou o joelho em partida do Campeonato Mineiro

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 10/02/2026
11:25
Atualizado há 2 minutos
Atlético vence de virada por 3 a 1 o Pouso Alegre (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraAtlético contra o Pouso Alegre (Foto: Pedro Souza / Atlético)
O Atlético informou que o volante Alexsander foi submetido, nesta segunda-feira (9), a um tratamento ortobiológico para tratar uma lesão no joelho esquerdo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O jogador sofreu uma ruptura total do ligamento colateral medial do joelho esquerdo durante a partida contra o Pouso Alegre, válida pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Apesar da gravidade da lesão, o caso não exigiu intervenção cirúrgica.

O tratamento adotado foi o ortobiológico, que utiliza células-tronco do próprio atleta, aplicadas diretamente na região afetada. O procedimento tem como objetivo estimular o processo de cicatrização, acelerar a regeneração do tecido lesionado e, consequentemente, reduzir o tempo de recuperação.

De acordo com o médico Rodrigo Lasmar, o tratamento foi realizado com sucesso e ocorreu conforme o planejamento. Alexsander inicia nesta terça-feira (10) o processo de reabilitação na Cidade do Galo, sob a supervisão do Departamento Médico do clube.

Alexsander pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Alexsander pelo Atlético contra o Pouso Alegre, jogo em que lesionou o joelho (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Antes desta lesão, Alexsander já havia sofrido outro problema semelhante vestindo a camisa do Atlético. Em setembro de 2025, durante a partida contra o Bolívar, válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, o volante sofreu uma lesão no ligamento colateral medial, desta vez no joelho direito.

Na ocasião, o jogador ficou afastado das atividades por cerca de um mês até se recuperar plenamente e retornar aos gramados.

