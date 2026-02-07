Jogador do Sampaio Corrêa sofre convulsão durante partida contra o Flamengo
Atleta foi encaminhado ao hospital
O jogador Alexandre Souza, do Sampaio Corrêa, sofreu uma crise de convulsão durante a partida contra o Flamengo neste sábado (7), pelo Campeonato Carioca, no Maracanã. O confronto foi paralisado aos oito minutos do primeiro tempo. O atelta foi encaminhado para o hospital Quinta D'or, em São Cristóvão, bairro próximo ao do estádio.
No momento em que Alexandre foi ao chão, jogadores de Flamengo e Sampaio Corrêa, às pressas, pediram a entrada da ambulância. Enquanto o carro não chegava, os atletas abanavam o colega de profissão, que estava sendo atendido pelos médicos do clube.
O desespero tomou conta e jogadores dos dois times começaram a orar em volta do atleta. Alexandre foi aplaudido pelos torcedores do Flamengo enquanto deixava o estádio. Após a saída dele, o time do Sampaio Corrêa fez uma corrente de oração.
No caminho ao hospital, Alexandre apresentou sinal de melhoras, reagindo aos estímulos.
Alexandre é considerado um "milagre vivo"
Alexandre Souza sofreu um grave acidente de moto em 2024. A proporção do perigo foi tão grande que o jogador é considerado como um "milagre vivo". Ele conta, constantemente, com acompanhando médico do clube.
