menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians tem aproveitamento negativo em pênaltis e liga sinal de alerta

Timão enfrenta dificuldades nas cobranças e Dorival Júnior reforça preparação

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 10/02/2026
08:30
Atualizado há 1 minutos
Memphis Depay errou pênalti diante do Palmeiras (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)
imagem cameraMemphis Depay errou pênalti diante do Palmeiras (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Conteúdo Especial
Carregando conteúdo especial...

A derrota do Corinthians para o Palmeiras por 1 a 0 pelo Paulistão teve um enredo dramático para o Timão. A equipe teve a chance de abrir o placar com Memphis Depay, em cobrança de pênalti. O jogador, no entanto, escorregou na batida e mandou a bola para fora, repetindo um drama que cerca o clube nos últimos tempos.

continua após a publicidade

Esse cenário ruim vem atrapalhando os planos da equipe desde o ano passado. Embora o Corinthians tenha vencido a disputa de pênaltis contra o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, no tempo normal a o time de Dorival Júnior costuma sofrer nas cobranças.

Entre 2025 e 2026, o Timão cobrou 11 pênaltis em tempos regulamentares, mas errou seis deles, convertendo apenas cinco. Isso representa um aproveitamento de 45%, um número que acende o sinal de alerta sobre a eficiência da equipe nas batidas da marca da cal.

continua após a publicidade

Quando se levam em consideração as disputas de pênaltis eliminatórias, os números melhoram, mas ainda assim mostram falhas significativas. Contando as seis cobranças contra o Cruzeiro, na semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians cobrou 17 pênaltis entre 2025 e 2026, convertendo 10 e desperdiçando sete, com aproveitamento de 59%.

Pênaltis do Corinthians em 2025 e 2026 (geral)

  • 17 pênaltis cobrados
  • 10 convertidos
  • 7 desperdiçados
  • 59% de aproveitamento

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Pênaltis do Corinthians em 2025 e 2026 no tempo normal

  • 11 pênaltis cobrados
  • 5 convertidos
  • 6 desperdiçados
  • 45% de aproveitamento

Desempenho de 2025 e 2026 dos jogadores do Corinthians em pênaltis

  1. Ángel Romero vs Velo Clube (19/01/2025) - Errou ❌
  2. Talles Magno vs Portuguesa (15/02/2025) - Gol ✅
  3. Yuri Alberto vs Internacional (03/05/2025) - Gol ✅
  4. Memphis vs Mirassol (10/05/2025) - Errou ❌
  5. Yuri Alberto vs Palmeiras (30/07/2025) - Errou ❌
  6. Yuri Alberto vs Flamengo (28/09/2025) - Errou ❌
  7. Maycon vs Mirassol (04/10/2025) - Gol ✅
  8. Memphis vs Grêmio (02/11/2025) - Gol ✅
  9. Yuri Alberto vs São Paulo (20/11/2025) - Gol ✅
  10. Breno Bidon vs Cruzeiro (14/12/2025) - Gol ✅
  11. Gustavo Henrique vs Cruzeiro (14/12/2025) - Gol ✅
  12. Vitinho vs Cruzeiro (14/12/2025) - Gol ✅
  13. Rodrigo Garro vs Cruzeiro (14/12/2025) - Gol ✅
  14. Memphis vs Cruzeiro (14/12/2025) - Gol ✅
  15. Yuri Alberto vs Cruzeiro (14/12/2025) - Errou ❌
  16. Yuri Alberto vs Santos (22/01/2026) - Errou ❌
  17. Memphis vs Palmeiras (08/02/2026) - Errou ❌
Yuri Alberto é um dos cobrados de pênaltis do Corinthians (Foto: Joisel Amaral/Agif/Gazeta Press)
Yuri Alberto é um dos cobrados de pênaltis do Corinthians (Foto: Joisel Amaral/Agif/Gazeta Press)

Desempenho de Yuri Alberto e Memphis Depay no Corinthians

Em toda sua passagem pelo Corinthians, Yuri Alberto cobrou 17 pênaltis, acertando 11 e desperdiçando seis, com aproveitamento de 65%. Já Memphis cobrou cinco pênaltis pelo Timão, convertendo três e errando dois, com eficiência de 60%.

continua após a publicidade

Os dois ficaram marcados por episódios recentes que desagradam a torcida do Corinthians justamente em cobranças de pênalti.

Memphis Depay errou uma cavadinha na partida contra o Mirassol, em maio do ano passado pelo Brasileirão, e teve a cobrança defendida pelo goleiro Walter. Estrela do elenco, o camisa 10 não escapou das críticas.

Um episódio semelhante ocorreu na partida contra o Flamengo, em setembro de 2025, também pelo Brasileirão, desta vez protagonizado por Yuri Alberto. O atacante tentou uma cavadinha, mas a cobrança foi fraca e o goleiro Rossi defendeu facilmente.

Dorival Júnior reforça treinos de pênalti após falhas

Após o jogo diante do Palmeiras, Dorival Júnior admitiu preocupação com os erros em excesso. Apesar de eximir Memphis, o treinador cobrou mais repetições de cobranças nos treinos para evolução da equipe.

— Preocupação existe, é natural. Estamos errando em excesso. Precisamos melhorar. Nós treinamos todos os dias. Fica a critério dos atletas repetir mais vezes, é uma necessidade. O Memphis escorregou, foi muito claro. Não tinha como estar equilibrado — disse o treinador.

Nesta temporada, além dos pênaltis em jogos normais, o time ainda pode enfrentar decisões por pênaltis em três competições: Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores, o que aumenta a pressão sobre o aproveitamento do elenco.

+ Aposte no Corinthians em jogos pelo Paulistão e Campeonato Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias