Corinthians tem aproveitamento negativo em pênaltis e liga sinal de alerta

A derrota do Corinthians para o Palmeiras por 1 a 0 pelo Paulistão teve um enredo dramático para o Timão. A equipe teve a chance de abrir o placar com Memphis Depay, em cobrança de pênalti. O jogador, no entanto, escorregou na batida e mandou a bola para fora, repetindo um drama que cerca o clube nos últimos tempos.

Esse cenário ruim vem atrapalhando os planos da equipe desde o ano passado. Embora o Corinthians tenha vencido a disputa de pênaltis contra o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, no tempo normal a o time de Dorival Júnior costuma sofrer nas cobranças.

Entre 2025 e 2026, o Timão cobrou 11 pênaltis em tempos regulamentares, mas errou seis deles, convertendo apenas cinco. Isso representa um aproveitamento de 45%, um número que acende o sinal de alerta sobre a eficiência da equipe nas batidas da marca da cal.

Quando se levam em consideração as disputas de pênaltis eliminatórias, os números melhoram, mas ainda assim mostram falhas significativas. Contando as seis cobranças contra o Cruzeiro, na semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians cobrou 17 pênaltis entre 2025 e 2026, convertendo 10 e desperdiçando sete, com aproveitamento de 59%.

Pênaltis do Corinthians em 2025 e 2026 (geral)

17 pênaltis cobrados

10 convertidos

7 desperdiçados

59% de aproveitamento

Pênaltis do Corinthians em 2025 e 2026 no tempo normal

11 pênaltis cobrados

5 convertidos

6 desperdiçados

45% de aproveitamento

Desempenho de 2025 e 2026 dos jogadores do Corinthians em pênaltis

Ángel Romero vs Velo Clube (19/01/2025) - Errou ❌ Talles Magno vs Portuguesa (15/02/2025) - Gol ✅ Yuri Alberto vs Internacional (03/05/2025) - Gol ✅ Memphis vs Mirassol (10/05/2025) - Errou ❌ Yuri Alberto vs Palmeiras (30/07/2025) - Errou ❌ Yuri Alberto vs Flamengo (28/09/2025) - Errou ❌ Maycon vs Mirassol (04/10/2025) - Gol ✅ Memphis vs Grêmio (02/11/2025) - Gol ✅ Yuri Alberto vs São Paulo (20/11/2025) - Gol ✅ Breno Bidon vs Cruzeiro (14/12/2025) - Gol ✅ Gustavo Henrique vs Cruzeiro (14/12/2025) - Gol ✅ Vitinho vs Cruzeiro (14/12/2025) - Gol ✅ Rodrigo Garro vs Cruzeiro (14/12/2025) - Gol ✅ Memphis vs Cruzeiro (14/12/2025) - Gol ✅ Yuri Alberto vs Cruzeiro (14/12/2025) - Errou ❌ Yuri Alberto vs Santos (22/01/2026) - Errou ❌ Memphis vs Palmeiras (08/02/2026) - Errou ❌

Yuri Alberto é um dos cobrados de pênaltis do Corinthians (Foto: Joisel Amaral/Agif/Gazeta Press)

Desempenho de Yuri Alberto e Memphis Depay no Corinthians

Em toda sua passagem pelo Corinthians, Yuri Alberto cobrou 17 pênaltis, acertando 11 e desperdiçando seis, com aproveitamento de 65%. Já Memphis cobrou cinco pênaltis pelo Timão, convertendo três e errando dois, com eficiência de 60%.

Os dois ficaram marcados por episódios recentes que desagradam a torcida do Corinthians justamente em cobranças de pênalti.

Memphis Depay errou uma cavadinha na partida contra o Mirassol, em maio do ano passado pelo Brasileirão, e teve a cobrança defendida pelo goleiro Walter. Estrela do elenco, o camisa 10 não escapou das críticas.

MEMPHIS DEPAY COBRA O PÊNALTI DE CAVADINHA



E PERDE! DEFESA DO WALTER!



pic.twitter.com/MmYJeL4YFL — DataFut (@DataFutebol) May 10, 2025

Um episódio semelhante ocorreu na partida contra o Flamengo, em setembro de 2025, também pelo Brasileirão, desta vez protagonizado por Yuri Alberto. O atacante tentou uma cavadinha, mas a cobrança foi fraca e o goleiro Rossi defendeu facilmente.

YURI ALBERTO CAVOU E PERDEU O PÊNALTI pic.twitter.com/FHeohhDEna — out of context brasileirão (@oocbrsao) September 28, 2025

Dorival Júnior reforça treinos de pênalti após falhas

Após o jogo diante do Palmeiras, Dorival Júnior admitiu preocupação com os erros em excesso. Apesar de eximir Memphis, o treinador cobrou mais repetições de cobranças nos treinos para evolução da equipe.

— Preocupação existe, é natural. Estamos errando em excesso. Precisamos melhorar. Nós treinamos todos os dias. Fica a critério dos atletas repetir mais vezes, é uma necessidade. O Memphis escorregou, foi muito claro. Não tinha como estar equilibrado — disse o treinador.

Nesta temporada, além dos pênaltis em jogos normais, o time ainda pode enfrentar decisões por pênaltis em três competições: Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores, o que aumenta a pressão sobre o aproveitamento do elenco.

