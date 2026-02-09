Com desfalques importantes, Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Vitória
Rubro-Negro entra em campo nesta terça-feira
O Flamengo terá desfalques importantes para a partida contra o Vitória nesta terça-feira (10), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo em Salvador, o técnico Filipe Luís não terá Luiz Araújo, Varela e Jorginho, além de Saúl, que se recupera de cirurgia.
Luiz Araújo e Jorginho já tinham ficado fora da partida contra o Sampaio Corrêa. O atacante, que foi liberado pelo departamento médico após se recuperar de dores musculares, realiza processo de condicionamento físico. Enquanto isso, o meia cumpre atividades para se recuperar de lesão muscular na coxa esquerda.
Varela também ficou fora da última partida da Taça Guanabara, mas por opção técnica. Posteriormente, o lateral-direito relatou dores no tornozelo direito. Por isso, também fica fora do jogo no Barradão.
Saúl, do Flamengo, se recupera de cirurgia
Saúl tratou de uma uma tendinopatia insercional do Aquiles, um osso proeminente no calcanhar esquerdo. O procedimento cirurgico, realizado pelo médico holandês Dr. Niek van Dijk, consiste em tirar esse pedaço para eliminar o incômodo.
Após o espanhol relatar dores na região nos últimos três meses de 2025, Saúl e Flamengo vinham discutindo a possibilidade da cirurgia. Com consultas com médicos especialistas, as partes optaram pela intervenção.
Quando Saúl deve retornar aos jogos?
Inicialmente, o prazo de recuperação era de dois a três meses. Entretanto, com o avanço no tratamento, como citado pelo jogador, ele pode retornar aos compromissos rubro-negros antes do tempo previsto.
Lista de relacionados do Flamengo
Início do Flamengo no Brasileirão
O Flamengo ainda não engrenou no Brasileirão. Nas duas primeiras rodadas, a equipe de Filipe Luís perdeu para o São Paulo e empatou com o Internacional no MorumBis e no Maracanã, respectivamente. Assim, visita o Vitória, às 21h30, em busca do primeiro triunfo no torneio.
