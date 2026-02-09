O Flamengo terá desfalques importantes para a partida contra o Vitória nesta terça-feira (10), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo em Salvador, o técnico Filipe Luís não terá Luiz Araújo, Varela e Jorginho, além de Saúl, que se recupera de cirurgia.

continua após a publicidade

Luiz Araújo e Jorginho já tinham ficado fora da partida contra o Sampaio Corrêa. O atacante, que foi liberado pelo departamento médico após se recuperar de dores musculares, realiza processo de condicionamento físico. Enquanto isso, o meia cumpre atividades para se recuperar de lesão muscular na coxa esquerda.

Varela também ficou fora da última partida da Taça Guanabara, mas por opção técnica. Posteriormente, o lateral-direito relatou dores no tornozelo direito. Por isso, também fica fora do jogo no Barradão.

continua após a publicidade

Varela não viaja para Vitória x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Saúl, do Flamengo, se recupera de cirurgia

Saúl tratou de uma uma tendinopatia insercional do Aquiles, um osso proeminente no calcanhar esquerdo. O procedimento cirurgico, realizado pelo médico holandês Dr. Niek van Dijk, consiste em tirar esse pedaço para eliminar o incômodo.

Após o espanhol relatar dores na região nos últimos três meses de 2025, Saúl e Flamengo vinham discutindo a possibilidade da cirurgia. Com consultas com médicos especialistas, as partes optaram pela intervenção.

continua após a publicidade

Quando Saúl deve retornar aos jogos?

Inicialmente, o prazo de recuperação era de dois a três meses. Entretanto, com o avanço no tratamento, como citado pelo jogador, ele pode retornar aos compromissos rubro-negros antes do tempo previsto.

+ Aposte nas partidas do Flamengo

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Lista de relacionados do Flamengo

Início do Flamengo no Brasileirão

O Flamengo ainda não engrenou no Brasileirão. Nas duas primeiras rodadas, a equipe de Filipe Luís perdeu para o São Paulo e empatou com o Internacional no MorumBis e no Maracanã, respectivamente. Assim, visita o Vitória, às 21h30, em busca do primeiro triunfo no torneio.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.