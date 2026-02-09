A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu as datas e horários das quartas de final do Campeonato Carioca. Os jogos decisivos começam nesta sexta-feira (13), com Boavista x Madureira se enfrentando às 17h.

continua após a publicidade

Com os quatro grandes classificados, o Vasco é o primeiro a entrar em campo. O Cruz-Maltino encara o Volta Redonda no sábado (14), às 21h30, em São Januário. Botafogo e Flamengo fazem o único clássico das quartas, em jogo no Estádio Nilton Santos. Apesar do mando alvinegro, o jogo terá divisão de 50/50 para as torcidas.

O último a jogar é o Fluminense, campeão da Taça Guanabara. O Tricolor enfrenta o Bangu na segunda (16), às 18h, no Maracanã. Vale destacar que as quartas de final e a grande decisão serão disputadas em confronto único, enquanto a semifinal terá partidas de ida e volta.

continua após a publicidade

➡️ Melhores momentos: Campeão, Fluminense vence Maricá e coroa campanha na Taça Guanabara

⚽ Veja os jogos das quartas de final do Campeonato Carioca

Sexta-feira (13), 17h: Boavista x Madureira - Bacaxá Sábado (14), 21h30: Vasco x Volta Redonda - São Januário Domingo (15), 17h30: Botafogo x Flamengo - Nilton Santos Segunda (16), 18h: Fluminense x Bangu - Maracanã

RIO DE JANEIRO, (RJ) - 08.02.2026 - CAMPEONATO CARIOCA - FLUMINENSE X MARICA -Fluminense Campeao da Taca Guanabara. Partida entre Fluminense x Marica pelo Campeonato Carioca no Maracana na noite deste Domingo (08). (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

Confira a classificação do Grupo A

Posição Time Pontuação 1° Fluminense 15 2° Vasco 11 3° Volta Redonda 11 4° Bangu 10 5° Portuguesa 7 6° Sampaio Corrêa 7

Confira a classificação do Grupo B

Posição Time Pontuação 1° Botafogo 9 2° Madureira 8 3° Boavista 8 4° Flamengo 7 5° Nova Iguaçu 5 6°* Maricá 3

➡️ Aposte nos jogos das quartas de final do Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.