Ferj define datas e horários das quartas de final do Campeonato Carioca
Vagas na semifinal serão decididas em jogo único
A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu as datas e horários das quartas de final do Campeonato Carioca. Os jogos decisivos começam nesta sexta-feira (13), com Boavista x Madureira se enfrentando às 17h.
Com os quatro grandes classificados, o Vasco é o primeiro a entrar em campo. O Cruz-Maltino encara o Volta Redonda no sábado (14), às 21h30, em São Januário. Botafogo e Flamengo fazem o único clássico das quartas, em jogo no Estádio Nilton Santos. Apesar do mando alvinegro, o jogo terá divisão de 50/50 para as torcidas.
O último a jogar é o Fluminense, campeão da Taça Guanabara. O Tricolor enfrenta o Bangu na segunda (16), às 18h, no Maracanã. Vale destacar que as quartas de final e a grande decisão serão disputadas em confronto único, enquanto a semifinal terá partidas de ida e volta.
➡️ Melhores momentos: Campeão, Fluminense vence Maricá e coroa campanha na Taça Guanabara
⚽ Veja os jogos das quartas de final do Campeonato Carioca
- Sexta-feira (13), 17h: Boavista x Madureira - Bacaxá
- Sábado (14), 21h30: Vasco x Volta Redonda - São Januário
- Domingo (15), 17h30: Botafogo x Flamengo - Nilton Santos
Confira a classificação do Grupo A
|Posição
|Time
|Pontuação
1°
Fluminense
15
2°
Vasco
11
3°
Volta Redonda
11
4°
Bangu
10
5°
Portuguesa
7
6°
Sampaio Corrêa
7
Confira a classificação do Grupo B
|Posição
|Time
|Pontuação
1°
Botafogo
9
2°
Madureira
8
3°
Boavista
8
4°
Flamengo
7
5°
Nova Iguaçu
5
6°*
Maricá
3
