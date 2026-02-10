⁠As opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra o Remo pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira (11), o Atlético enfrenta o Remo, às 20h, na Arena MRV, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli deve promover o retorno dos titulares que não atuaram diante do Athletic e mandar a campo força máxima.

Para a partida, o técnico argentino terá duas baixas confirmadas por lesão. O zagueiro Lyanco segue em recuperação de um problema no tendão de Aquiles desde o ano passado, enquanto o volante Alexsander sofreu ruptura total do ligamento colateral medial do joelho esquerdo na partida contra o Pouso Alegre.

Nesta segunda-feira, Alexsander foi submetido a um tratamento ortobiológico, que utiliza células-tronco do próprio atleta aplicadas diretamente na região afetada, com o objetivo de estimular a cicatrização e acelerar o processo de recuperação.

Além deles, o atacante Junior Santos é dúvida para o confronto. O jogador, que esteve próximo de uma transferência para o Bahia e ficou fora das últimas partidas, deve permanecer no Atlético e pode voltar à lista de relacionados.

O Atlético ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. A equipe empatou com o Palmeiras e foi derrotada pelo Bragantino. Diante do Remo, o time mineiro busca a primeira vitória na competição para iniciar uma reação no torneio.

Opções de Sampaoli para escalar o Atlético contra o Remo

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Pedro Cobra

Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Samuel, Vitão

Laterais: Kauã Pascini, Luis Gustavo, Natanael, Renan Lodi, Ángelo Preciado

Meias: Alan Franco, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Igor Toledo, Cissé, Victor Hugo, Patrick, Reinier, Maycon, Índio

Atacantes: Cadu, Cauã Soares, Dudu, Biel, Hulk, Murillo, Cuello, Alan Minda e Cassierra

Lesiondos: Lyanco e Alexsander

