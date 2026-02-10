AO VIVO: Botafogo apresenta Wallace Davi e Ythallo como novos reforços

O Botafogo apresenta nesta terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos, o volante Wallace Davi e o zagueiro Ythallo como novos reforços para a temporada de 2026. Assista ao vivo às entrevistas coletivas das contratações do Glorioso:

A dupla já foi regularizada e fica à disposição do técnico Martín Anselmi para o classico desta quinta-feira (12), com o Fluminense, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Eles já treinavam com o elenco desde as últimas semanas, mas não tinham condições de jogo devido ao transfer ban, que a SAF derrubou no último dia 6 após pagar o Atlanta United pela dívida referente à compra de Thiago Almada.

Novos reforços do Botafogo

Ythallo chegou a Glorioso como aposta do setor de scout do clube. O defensor, de 21 anos, revelado na base do São Paulo, estava no Toronto FC II, do Canadá, jogando a liga de desenvolvimento da MLS.

Wallace Davi, de 18, foi contratado pelo Botafogo como parte da negociação pela ida de Savarino ao Fluminense. O meio-campista é formado na base do Tricolor das Laranjeiras e foi bem a avaliado, chegando como moeda de troca além da compensação financeira dada pelo Flu.

Além da dupla, o Botafogo regularizou o zagueiro Riquelme Felipe, mas este deve, a princípio, incorporar o sub-20 para período de avaliação. Ainda faltam os registros dos estrangeiros Jhoan Hernández, lateral-esquerdo colombiano, e Lucas Villalba, atacante uruguaio.

