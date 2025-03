Eleição na CBF: entenda bastidores do apoio do São Paulo a Ednaldo Rodrigues

O São Paulo irá apoiar a tentativa de reeleição de Ednaldo Rodrigues na presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), cuja eleição acontecerá ainda em março. A informação foi antecipada pelo "GE" e confirmada pelo Lance!. O Lance! também apurou os bastidores deste apoio do Tricolor ao atual presidente.

Antes, Ronaldo Fenômeno também estava cogitando se candidatar e chegou a mandar um ofício para o São Paulo pedindo apoio, pouco antes de desistir da disputa. Julio Casares, por sua vez, tem uma boa relação com Ronaldo, e por isso, quis se manter neutro até então.

Nas últimas semanas, Casares começou a estreitar um pouco mais seus laços com Ednaldo. Mas outro ponto também favoreceu este apoio: o fato do dirigente tricolor ser um dos líderes da Libra.

Relação de Casares, Libra e Ednaldo

Casares é um dos representantes da Libra, e além disso, o presidente do São Paulo também é um dos representantes dos times da Série A e B no Conselho Nacional de Clubes (CNC). Ednaldo Rodrigues, por sua vez, se colocou à disposição de apoiar ações da Libra, Forte Futebol e CNC, o que influenciou ainda mais a decisão do presidente tricolor. Ele também ja assinou favorável a Ednaldo.

As eleições da CBF estão marcadas para o dia 24 de março e definirão, além do presidente, oito vice-presidentes, além de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. Ednaldo Rodrigues, que assumiu a presidência de forma interina após a saída de Rogério Caboclo, foi eleito em 2022 para um mandato válido até 2026.

O estatuto da CBF permite até duas reeleições, conforme as mudanças aprovadas em novembro.