120 anos do Campeonato Carioca: quando futebol chegou para dominar o Rio

Em 1906, ano da primeira edição do Campeonato Carioca, não se imaginava a proporção que o futebol tomaria no estado e no país. Isso porque o "football" chegou em terras brasileiras no final do século XIX e começou a se desenvolver nos anos seguintes. No Rio de Janeiro, Oscar Cox foi quem apresentou a modalidade.

Os primeiros registros sobre o esporte bretão surgem na imprensa carioca no início do século XX, mas sem muito espaço nas páginas de jornal. Notas curtas informavam o acontecimento, jogos entre europeus, especialmente ingleses e franceses, e eventos pontuais ao redor do Brasil, até que começassem a tratar de amistosos (ou matches) entre times do Rio de Janeiro.

Naquele período, o Rio era a capital do país e, sob influência de ideais europeus, passava por transformações em diversos aspectos que confluíram para o cenário ideal de desenvolvimento do futebol - maior preocupação com a saúde e a ampliação e ocupação dos espaços públicos. Vale destacar que, até então, os principais esportes eram o turfe e o remo.

E mesmo diante de uma tentativa de manter o futebol entre a elite, não foram capazes de conter a popularização do esporte e a proliferação dos novos times. No Jornal do Brasil, em 5 de setembro de 1902, o Jornal do Brasil publicou, em sua coluna "Queixas do Povo":

Jornal do Brasil, 05/09/1902 (Foto: Reprodução)

— Queixam-se os moradores da rua Barão do Flamengo, que essa rua está, à tarde e pela manhã, cheia de aficionados do jogo denominado football, e o jogam de modo que chegam a quebrar vidraças, como aconteceu com o as do Hotel dos Estrangeiros.

O campeão da primeira edição do Estadual foi o Fluminense, com duas rodadas de antecedência. Na cerimônia de premiação, realizada em 4 de novembro, Victor Etchegaray, argentino capitão do time, recebeu a Taça Colombo. O Botafogo (que ainda era apenas Football Club), foi o campeão dos segundos times, levando a Taça Caxambu representado por Octavio Werneck. A premiação aconteceu na sede do Flu e, após a entrega das taças, como narrou o Jornal do Brasil, "os dois referidos captains encheram as taças de champagne, oferecendo-as as pessoas presentes".

A partir de então, o Campeonato Carioca passou a acontecer todos os anos, criando um terreno fértil para a criação de mais clubes - Flamengo, Botafogo e Vasco tornariam-se clubes de futebol num futuro próximo. Atualmente, é um dos principais estaduais do país.

