Primeiro campeão carioca: as origens do Estadual do Rio

O Campeonato Carioca é uma das competições estaduais mais tradicionais do Brasil, reunindo clubes históricos e craques ao longo das décadas. Sua primeira edição ocorreu em 1906, organizada pela Liga Metropolitana de Football (LMF). Com a participação de seis equipes pioneiras, essa edição inaugural foi um marco no futebol nacional e consolidou o esporte no estado do Rio de Janeiro. O Lance! te conta quem foi o primeiro campeão do Cariocão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O primeiro Campeonato Carioca de Futebol

A primeira edição do Campeonato Carioca foi disputada entre 3 de maio e 28 de outubro de 1906. O torneio foi criado com o objetivo de organizar uma competição regular para os clubes da capital fluminense e incentivar o crescimento do futebol no estado. Seis equipes participaram da competição:

Fluminense Football Club (Laranjeiras, Rio de Janeiro)

Paysandu Cricket Club (Flamengo, Rio de Janeiro)

Rio Cricket and Athletic Association (Praia Grande, Niterói)

Botafogo Football Club (Botafogo, Rio de Janeiro)

The Bangu Athletic Club (Bangu, Rio de Janeiro)

Football and Athletic Club (Andaraí, Rio de Janeiro)

Cada equipe possuía características particulares. O Fluminense, por exemplo, foi fundado para a prática exclusiva do futebol e se tornou referência na época. O Rio Cricket e o Paysandu eram clubes de origem britânica e voltados também para outras atividades esportivas. O Bangu surgiu ligado à fábrica têxtil da região, enquanto o Botafogo já despontava como um clube organizado no cenário esportivo carioca.

continua após a publicidade

O primeiro campeão do Campeonato Carioca

O Fluminense foi o grande campeão do primeiro Campeonato Carioca. A equipe conquistou o título ao somar 18 pontos, vencendo 9 das 10 partidas disputadas. O jogo decisivo ocorreu contra o Rio Cricket, em Niterói, onde o Tricolor venceu por 4 a 1, garantindo sua posição no topo da tabela. Com essa campanha vitoriosa, o Fluminense se tornou o primeiro campeão da história do futebol do Rio de Janeiro.

O destaque da competição foi Horácio Costa Santos, atacante do Fluminense, que terminou como artilheiro do torneio com 18 gols. Ele marcou o primeiro gol da história do Campeonato Carioca na partida inaugural, quando o Fluminense goleou o Paysandu por 7 a 1.

continua após a publicidade

Além do título, o Fluminense recebeu as taças "Municipal" e "Colombo", troféus instituídos para premiar o campeão da competição. Um fato curioso foi que Francis Walter, presidente da Liga Metropolitana de Football e do próprio Fluminense, também atuou como goleiro da equipe campeã em algumas partidas.

O regulamento do torneio

A competição seguia um regulamento simples e eficiente para a época: O torneio foi disputado em sistema de turno e returno, com cada equipe enfrentando as outras duas vezes. A vitória valia dois pontos, o empate um ponto e a derrota zero pontos. O clube que acumulasse mais pontos ao final do torneio seria declarado campeão. O time que terminasse na última colocação teria que disputar uma prova eliminatória contra o campeão da segunda divisão para permanecer na elite no ano seguinte.

A primeira partida oficial do Campeonato Carioca ocorreu em 3 de maio de 1906, entre Fluminense e Paysandu, no campo da Rua Guanabara, no Rio de Janeiro. O Fluminense venceu por 7 a 1, em uma exibição de gala e se tornou o primeiro campeão do Cariocão.

A importância do Campeonato Carioca de 1906

O torneio de 1906 foi um marco no futebol brasileiro, pois estabeleceu o primeiro campeonato oficial de futebol no estado do Rio de Janeiro e ajudou a consolidar o esporte no Brasil. Ele serviu como referência para a organização de outras competições pelo país, impulsionando o desenvolvimento do futebol em diversas regiões.

A Liga Metropolitana de Football (LMF) teve um papel fundamental na criação e estruturação do torneio. Sob a presidência de Francis Walter, a entidade organizou a primeira divisão e também promoveu a segunda divisão, que teve como campeão o Riachuelo, clube que posteriormente disputaria a elite do futebol carioca.

O Campeonato Carioca cresceu rapidamente e, nos anos seguintes, novos clubes passaram a disputar a competição. Botafogo, Flamengo e Vasco da Gama, que mais tarde formariam a base do futebol carioca, passaram a disputar o torneio e transformaram o estadual em uma das competições mais prestigiadas do Brasil.

Evolução do Campeonato Carioca

Desde sua primeira edição, o Campeonato Carioca passou por diversas mudanças, com formatos e número de participantes variando ao longo do tempo. Com a profissionalização do futebol brasileiro, a competição se tornou ainda mais acirrada, contando com grandes clássicos e rivalidades históricas.

Hoje, o Cariocão é um dos estaduais mais tradicionais do Brasil, reunindo Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo e outras equipes que fazem parte da rica história do futebol carioca. Além disso, o torneio continua sendo um grande palco para revelação de novos talentos, mantendo sua importância no cenário nacional.

O legado do primeiro campeonato

O Campeonato Carioca de 1906 abriu caminho para o futebol no Rio de Janeiro se tornar uma paixão popular. A organização da competição, o engajamento dos clubes e a adesão do público foram fundamentais para a consolidação do futebol no Brasil.

O Fluminense, como primeiro campeão, deixou seu nome registrado na história do futebol carioca, e jogadores como Horácio Costa Santos e Francis Walter ajudaram a construir a identidade esportiva do Rio de Janeiro. Mais de um século depois, o Campeonato Carioca segue sendo uma das competições mais prestigiadas do país, mantendo viva a tradição do futebol no estado.