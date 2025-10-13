Escalação: Ancelotti vai mudar o Brasil para encarar o Japão

O técnico Carlo Ancelotti comandou na tarde desta segunda-feira (13), manhã no Brasil, o único treino da Seleção em Tóquio antes do amistoso com o Japão. As duas equipes se enfrentam nesta terça-feira (14), a partir das 7h30 (de Brasília). E, apesar da grande atuação na goleada sobre a Coreia do Sul, o treinador decidiu mexer na equipe.

Uma mudança fora antecipada pelo técnico ainda no início do mês, quando Ancelotti anunciou a lista de convocados: Hugo Souza. O goleiro do Corinthians vai ocupar a vaga de Bento, já que a comissão técnica quer observar o jogador também durante uma partida.

Mas, em entrevista coletiva concedida antes do treino desta segunda-feira, Ancelotti declarou que o jogo desta terça "será mais uma oportunidade para analisar jogadores". O treinador italiano também voltou a ressaltar que precisa testar diferentes esquemas de jogo. Assim, deixou em aberto a possibilidade de mudar a escalação do Brasil, ou pelo menos dar oportunidades a novos jogadores no decorrer da partida com o Japão.

Além disso, o atacante Estêvão foi diagnosticado com um quadro de gripe nos últimos dias e será reavaliado antes do amistoso. Em princípio, o jogador do Chelsea vai para a partida.

A provável escalação do Brasil para enfrentar o Japão tem Hugo Souza; Vitinho, Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Matheus Cunha, Estêvão (Lucas Paquetá) e Vini Jr.

Diante do Japão, Brasil defende invencibilidade de 13 jogos

O amistoso desta terça-feira será o 14º confronto entre as seleções principais de Brasil e Japão. E, desde a primeira vez que as duas equipes se enfrentaram — vitória brasileira por 1 a 0 em São Januário, em 1989 —, a Seleção nunca saiu derrotada. Até aqui, são 13 confrontos, com 11 vitórias do Brasil e dois empates.